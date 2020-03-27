2020-03-27T15:45:07+03:00
Звезды

Зараженный Лещенко пришел на вечеринку спустя неделю после введения карантина для туристов

Роспотребнадзор еще 6 марта велел возвращенцам из США сидеть дома
Елена ПЕТРОВА
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После того, как заболевший коронавирусом 78-летний Лев Лещенко обнимался с гостями на дне рождения сестры знаменитого продюсера Аллы Крутой, количество звездных пациентов в Коммунарке может вырасти.После того, как заболевший коронавирусом 78-летний Лев Лещенко обнимался с гостями на дне рождения сестры знаменитого продюсера Аллы Крутой, количество звездных пациентов в Коммунарке может вырасти.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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После того, как заболевший коронавирусом 78-летний Лев Лещенко обнимался с гостями на дне рождения сестры знаменитого продюсера Аллы Крутой, количество звездных пациентов в Коммунарке может вырасти. Вчера туда с подозрением на китайскую заразу госпитализировали Игоря Николаева (результаты его теста на COVID-19 публично еще не огласили). Кроме того, в зоне риска оказались Николай Басков, Татьяна Навка, Олег Газманов и Владимир Винокур с женами, Ирина Аллегрова, Александр Розенбаум и Александр Буйнов, Лера Кудрявцева, Алсу, Валерий Леонтьев, Александр Серов, Ани Лорак, Александр Ревва, Димаш… Из них пока только Навка и Газманов сообщили, что чувствуют себя хорошо.

Между тем, как выяснил сайт kp.ru, за неделю до злосчастной тусовки, которую в соцсетях окрестили пиром во время чумы, в Москве ввели режим карантина для пребывающих из США. А ведь Лев Валерьянович вернулся домой именно с американских гастролей.

- Если вы побывали на территории одной из этих стран в последние несколько недель, то необходимо провести 14 дней в режиме самоизоляции - не ходить на работу, в больницу и даже за продуктами, - предупредили тогда путешественников в Роспотребнадзоре, утвердив перечень из 11 государств (Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия и США).

- Считаю, что это беспечное решение Льва Валерьяновича, которым он подверг опасности заражения всех гостей, - высказался о нарушителе карантина продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. – Десятки артистов сейчас в зоне риска. Мало того, они до сих пор бегают по Москве и подвергают риску заражения других людей. Не надо было Лещенко никуда выходить, не обниматься-целоваться с элитой.

Видео с вечеринки Аллы Крутой, на которой был Лев Лещенко.

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Друг артиста сомневается, что Лев Валерьянович дал добро на огласку своей болезни (подробности).

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Гости шумной тусовки боятся, что заразились коронавирусом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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