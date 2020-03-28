Кого освободят от налога на доход от депозитов: смягчить условия предложили для давних вкладчиков

Вкладчики с настороженностью отнеслись к предложению установить налог на доходы от банковских депозитов. Это и понятно: денег-то в итоге будет меньше. Кое-кто даже сгоряча отказался продлевать депозиты и стал снимать деньги со счетов. Хотя, если здраво посмотреть, то другой альтернативы, кроме банковских вкладов и инвестиций в ценные бумаги (они тоже будут облагаться налогом) нет. Разве что держать свои финансы в непредсказуемой инвалюте или попросту зашить в матрас.

Тем не менее беспокойство есть. Ассоциация банков России (АБР) предложила смягчить новый налог. Не распространять его на вклады и ценные бумаги, которые были открыты или приобретены до того, как было объявлено о нововведении. А также исключить из числа плательщиков пенсионеров.

Письмо с этими предложениями АБР направило главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, первому вице-премьеру Андрею Белоусову и главе комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову.

- Это предложение направлено на стабилизацию банковской системы, поскольку народ стал забирать вклады, и это создало проблему для банковской системы, - так прокомментировал инициативу АБР экономический обозреватель «Радио КП» научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. - Предложение справедливое, оно отвечает принципу «закон обратной силы не имеет, если этот закон ухудшает положение». Вклады, открытые до того, как было объявлено о налоге на депозиты, не должны им облагаться. А после объявления о нововведении уже сам вкладчик должен решать, как ему быть со своими деньгами. То же касается и ценных бумаг.

Ранее президент Владимир Путин предложил установить налог 13% на доход от процентов по вкладам и от инвестиций в долговые ценные бумаги. Это касается вкладов и инвестиций на общую сумму свыше 1 млн рублей.

"Для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%. То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц", - сказал он в телеобращении к гражданам.

Позже министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил, что вводить налог планируется только с 2021 года, а первые уведомления на его уплату будут направлены в 2022 году.

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