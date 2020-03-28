2020-03-28T14:40:22+03:00
Экономика

Кого освободят от налога на доход от депозитов: смягчить условия предложили для давних вкладчиков

Согласно инициативе Ассоциации банков России, предлагается освободить от налога на доход от депозитов
Владимир НИКОЛАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Смягчить условия налогов предложили для давних вкладчиковСмягчить условия налогов предложили для давних вкладчиковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Вкладчики с настороженностью отнеслись к предложению установить налог на доходы от банковских депозитов. Это и понятно: денег-то в итоге будет меньше. Кое-кто даже сгоряча отказался продлевать депозиты и стал снимать деньги со счетов. Хотя, если здраво посмотреть, то другой альтернативы, кроме банковских вкладов и инвестиций в ценные бумаги (они тоже будут облагаться налогом) нет. Разве что держать свои финансы в непредсказуемой инвалюте или попросту зашить в матрас.

Тем не менее беспокойство есть. Ассоциация банков России (АБР) предложила смягчить новый налог. Не распространять его на вклады и ценные бумаги, которые были открыты или приобретены до того, как было объявлено о нововведении. А также исключить из числа плательщиков пенсионеров.

Письмо с этими предложениями АБР направило главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, первому вице-премьеру Андрею Белоусову и главе комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову.

- Это предложение направлено на стабилизацию банковской системы, поскольку народ стал забирать вклады, и это создало проблему для банковской системы, - так прокомментировал инициативу АБР экономический обозреватель «Радио КП» научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. - Предложение справедливое, оно отвечает принципу «закон обратной силы не имеет, если этот закон ухудшает положение». Вклады, открытые до того, как было объявлено о налоге на депозиты, не должны им облагаться. А после объявления о нововведении уже сам вкладчик должен решать, как ему быть со своими деньгами. То же касается и ценных бумаг.

Ранее президент Владимир Путин предложил установить налог 13% на доход от процентов по вкладам и от инвестиций в долговые ценные бумаги. Это касается вкладов и инвестиций на общую сумму свыше 1 млн рублей.

"Для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%. То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц", - сказал он в телеобращении к гражданам.

Позже министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил, что вводить налог планируется только с 2021 года, а первые уведомления на его уплату будут направлены в 2022 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Налог на вклады: есть ли смысл забирать деньги из банков

Банкиры опасаются, что новый налог на проценты со вкладов приведет к тому, что клиенты захотят снять деньги со счетов.

- Отсутствие в публичном пространстве комментариев, разъясняющих порядок, сроки, а главное - информацию о плательщиках этого налога, создало почву для распространения различных версий и слухов его реализации. И может спровоцировать «набег» на банки, первые признаки которого уже видны, - считают в Ассоциации банков России. (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сбербанк предоставит кредитные каникулы россиянам, попавшим на карантин из-за коронавируса

Сбербанк будет предоставлять в индивидуальном порядке кредитные каникулы на срок до 6 месяцев россиянам пострадавшим от коронавируса, заболевшим или попавшим на вынужденный карантин. Это следует из обращения главы Сбербанка Германа Грефа к клиентам банка в связи с эпидемией. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Голикова: В России тест на коронавирус сдали более 260 тысяч человек
В Москве побит пятый за месяц температурный рекорд
Ученые назвали новый признак заражения коронавирусом
В России ни один медик не заразился коронавирусом от пациента
Коронавирус в Испании: число инфицированных возросло до 72,2 тысячи
Минобороны РФ показало видео строительства медцентров для борьбы с коронавирусом
Коронавирус у Льва Лещенко: что известно о состоянии здоровья певца
Число гостей при регистрации брака в Москве ограничили до пяти человек
В ВОЗ пожаловались на то, что москвичи не держат дистанцию в два метра
ВОЗ: в России система здравоохранения готова к борьбе с коронавирусом
США планируют передать грузы сирийским боевикам под видом гумпомощи
Собянин: нагрузка на здравоохранение выросла в разы из-за коронавируса
В Москву прибыл спецпоезд с вывезенными из Украины россиянами
Профессор Щелканов считает, что коронавирус не могли завезти в Китай намеренно
В Подмосковье от коронавируса вылечились еще два пациента
Коронавирус на Украине: 311 человек заразились, 8 из них - скончались
В Москве состоится Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена»
В России зарегистрировали новую тест-систему для выявления коронавируса
Коммунальные услуги в России подорожали на 4,2%
Коронавирус подтвердился у школьника из Костромы
Пресс-служба правительства не комментирует возможность остановки поездов и самолетов в России
Власти Москвы накажут пенсионеров за нарушения режима самоизоляции
Более 20 тысяч человек могут ввезти коронавирус в Россию