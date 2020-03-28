Российские фейкометы в поисках хайпа на коронавирусе игнорируют логику и здравый смысл

Кто разрешил Леониду Агутину давать концерт из больницы для инфицированных коронавирусом в Коммунарке? Что это за такие условия в инфекционных отделениях и больницах? Нет, я не сошел с ума. Я про фейки, которые могучими стаями разлетаются на просторах интернета с явными целями спровоцировать, как минимум, панику. Вот вам, например, практически образец.

- Звонил знакомый с Комунарки, лежит там с коронавирусом с 12 марта, говорит, лечат только блатных, кто платит деньги, кто не платит тех не лечат, трупов **** сколько, телефоны у всех отняли чтобы никто не мог снять видео, фото. Лежат Варум и Агутин и вообще много звёзд эстрады, - написало некое существо с ником Ilya Ershov на своей странице в «Фейсбуке».

Непонятно, правда, многое в этом «крике истины». Если телефоны у пациентов отобрали, то как ему кто-то оттуда звонил? Или телефоны отбирают, чтобы нельзя было сфотографировать или снять видео, а звонить можно? Автор, правда, старается связать неувязочки, мол, «всегда можно уговорить какую-нибудь медсестру, дать позвонить маме, что все в порядке и варошилов на лошадке». Не знаю, на чем там у него Ворошилов, но человек явно не знает порядков в инфекционном отделении, когда тебя закрывают наглухо в палате на одного, и ты просто физически не имеешь возможности высунуть нос ни в окно, ни за дверь. И непонятно еще, как там мог лежать, да еще вместе с Варум, если Агутин в тот день давал домашний концерт, транслировавшийся на одном из платных телеканалов, ради этого показавший трансляцию из квартиры Агутина бесплатно. Или это была все же больница в Коммунарке? В общем, «здравствуйте, девушка Люда. Пишу вам из горящего танка»…

Бред, скажете вы. Конечно, бред. Но есть верящие в эту и прочую белиберду и чепуху. Рецептик прост, взять немножко правды, намотать на нее побольше лжи и выложить во всей красе. И коктейль из смеси «Властиврут» и «Всепропало!» готов. Можно было бы еще добавить известный от этой публики рецепт «Поравалить!», но, увы, границы закрыты. Тем самым Западом, который в глазах многих из них и есть Земля Обетованная. Не пущают.

Чем сложнее ситуация в стране, тем больше попределенным господам, преимущественно «со светлыми лицами» из «Прекрасной России Будущего» (ПРБ) хочется ее еще больше усложнить и накалить. И вот на смену «бабе Лене Васильевой», несколько лет назад хоронившей «спецназ ГРУ» на Украине целыми футбольными командами, а ныне ушедшей в безвестность в каком-то европейском лагере для беженцев из Африки и Ближнего Востока, приходит глава профсоюза «Альянса врачей», работающего в тесной смычке с Фондом Алексея Навального, Анастасия Васильева, некогда то ли лечившая глазик Алексею Анатольевичу, то ли диагностировавшая через дверь отравление бывшего Единого Безальтернативного Лидера Оппозиции.

О чем вещает глава этого «профсоюза», в котором врачей как бы не так, чтобы много, но от имени сотен разгневанных медиков выступают «три прачки и слесарь», действительно работающие в медицинских учреждениях? Что власть лжет, скрывает информацию, количество заболевших и умерших от коронавируса больше на порядки и так далее. Что, например, власти решили держать больных коронавирусом вместе с роженицами. Так мадам отреагировала на сообщение об инициативе коллектива врачей роддомапереоборудовать палаты для больных пневмонией, вызванной коронавирусом. Правда, забыла упомянуть, что рожениц в этом случае переведут или начнут принимать в других роддомах, а этот роддом сейчас заполнен всего на 40%. Но это же мелочи, сами понимаете. Это как Агутин в Коммунарке. Впору вспомнить одну из серий мультфильма про Простоквашино: «До чего техника дошла! Вашу маму и тут и там показывают».

Я уже не говорю, как радостно эта публика сливается в экстазе с европейскими или украинскими фейками о якобы бесполезности российской помощи в той же Италии. И, понятное дело, их логика единственно правильная, поскольку все, что делается на Западе, это передовой рубеж цивилизации, а все что в России – отсталость, воровство, коррупция и беспредел. Даже если в России делается то же самое.

- Италия: гражданам, попавшим в карантин, предоставляются каникулы и отсрочки по уплате кредитов и налоговых платежей, - ставит в пример России передовой опыт «цивилизации» сотрудник Алексея Навального Леонид Волков. – Россия: гражданам, попавшим в карантин, предоставляется ознакомиться со ст. 236 УК РФ (нарушение санитарного карантина – прим. ред.), до пяти лет лишения свободы.

А вот что пишет начальник Волкова, сам Алексей Навальный после того, как в России было решено предоставить такие же каникулы заразившимся коронавирусом: «Какое идиотство. Народ же сейчас специально побежит заражаться. Преступная тупость». Действительно, тупость. Преступная. Но, похоже, Навального, Волкова и иже с ними.

Кстати, в той же Италии за нарушение режима карантина поднял планку наказания до 5 лет лишения свободы. У нас обещают после принятия поправок в ту самую ст. 236 УК РФ – до семи лет в случае особо тяжких последствий. Как в Израиле, например, Аргентине (там вообще – до 15 лет), США, Китае и т.д. Но об этом они не напишут. Потому что очень боятся за себя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768219" frameborder="0"></iframe> МВД сняло видео о фейках про коронавирус.

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