Раскрыт диагноз госпитализированного с подозрением на коронавирус Игоря Николаева

У Игоря Николаева, который вечером четверга 26 марта попал в главную «коронавирусную» больницу, диагностирована очаговая пневмония. У певца поднялась высокая температура, он находится в состоянии средней тяжести – об этом сообщает «Пятый канал».

Между тем, это никак не исключает возможность его заражения китайским вирусом Covid-19. Ведь, к примеру, и Лев Лещенко поступил в клинику именно с пневмонией, а после обследования, по признанию лечащего врача, была подтверждена ее «коронавирусная этиология». Помощница Игоря Николаева рассказала, что он уже сдал соответствующие анализы и сейчас ждет результатов теста на коронавирус.

Игорь Николаев почувствовал себя плохо после встречи с зараженным Львом ЛещенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Мы все люди. И мы все болеем в периоды осень-весна, и, слава Богу, выздоравливаем, - отметила Юлия Доронина в беседе с телеканалом «360».

Напомним, Игорь Николаев почувствовал себя плохо после встречи с зараженным Львом Лещенко. Едва вернувшись с гастролей по Америке и не выдержав положенный двухнедельный карантин, 78-летний Лев Валерьянович отправился на день рождения сестры известного продюсера Аллы Крутой. 13 марта на ее вечеринке в ресторане гулял весь цвет шоу-бизнеса: кроме Лещенко, Николай Басков, Олег Газманов и Владимир Винокур с женами, Ирина Аллегрова, Александр Розенбаум и Александр Буйнов, Лера Кудрявцева, Алсу, Валерий Леонтьев, Александр Серов, Ани Лорак, Александр Ревва, Димаш… Запрет собираться большими компаниями тогда еще не действовал, и знаменитости предавались веселью. А Басков и Крутой даже шутили на тему коронавируса, показывая, как надо здороваться ногами.

- В тусовке шоу-бизнеса переполох: все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого, - рассказала Ксения Собчак. – Так что всем, кто там был, аларм аларм (с английского – «тревога». – Ред.)!

Кроме того, больной коронавирусом Лещенко также успел побывать на съемках программы Андрея Малахова, чьи гости теперь также боятся, что заразились коронавирусом.

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