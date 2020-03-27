2020-03-27T09:51:21+03:00
Звезды

Раскрыт диагноз госпитализированного с подозрением на коронавирус Игоря Николаева

В спецбольнице в Коммунарке певец сдал анализы на китайскую заразу
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
У Николаева поднялась высокая температура, он находится в состоянии средней тяжестиУ Николаева поднялась высокая температура, он находится в состоянии средней тяжестиФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

У Игоря Николаева, который вечером четверга 26 марта попал в главную «коронавирусную» больницу, диагностирована очаговая пневмония. У певца поднялась высокая температура, он находится в состоянии средней тяжести – об этом сообщает «Пятый канал».

Между тем, это никак не исключает возможность его заражения китайским вирусом Covid-19. Ведь, к примеру, и Лев Лещенко поступил в клинику именно с пневмонией, а после обследования, по признанию лечащего врача, была подтверждена ее «коронавирусная этиология». Помощница Игоря Николаева рассказала, что он уже сдал соответствующие анализы и сейчас ждет результатов теста на коронавирус.

Игорь Николаев почувствовал себя плохо после встречи с зараженным Львом Лещенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Игорь Николаев почувствовал себя плохо после встречи с зараженным Львом ЛещенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Мы все люди. И мы все болеем в периоды осень-весна, и, слава Богу, выздоравливаем, - отметила Юлия Доронина в беседе с телеканалом «360».

Напомним, Игорь Николаев почувствовал себя плохо после встречи с зараженным Львом Лещенко. Едва вернувшись с гастролей по Америке и не выдержав положенный двухнедельный карантин, 78-летний Лев Валерьянович отправился на день рождения сестры известного продюсера Аллы Крутой. 13 марта на ее вечеринке в ресторане гулял весь цвет шоу-бизнеса: кроме Лещенко, Николай Басков, Олег Газманов и Владимир Винокур с женами, Ирина Аллегрова, Александр Розенбаум и Александр Буйнов, Лера Кудрявцева, Алсу, Валерий Леонтьев, Александр Серов, Ани Лорак, Александр Ревва, Димаш… Запрет собираться большими компаниями тогда еще не действовал, и знаменитости предавались веселью. А Басков и Крутой даже шутили на тему коронавируса, показывая, как надо здороваться ногами.

- В тусовке шоу-бизнеса переполох: все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого, - рассказала Ксения Собчак. – Так что всем, кто там был, аларм аларм (с английского – «тревога». – Ред.)!

Кроме того, больной коронавирусом Лещенко также успел побывать на съемках программы Андрея Малахова, чьи гости теперь также боятся, что заразились коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опасность миновала: Главрач больницы в Коммунарке рассказал, как Льва Лещенко спасают от коронавируса

Денис Проценко рассказал, что народный артист идет на поправку, его перевели из реанимации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Путин поздравил с обратился к Росгвардии и поздравил с профессиональным праздником
Ученые назвали болезни, которые резко осложняют коронавирус
Госдеп выделит 10 миллионов долларов на образование в Ираке «по американскому образцу»
Италия отказалась подписывать итоговый документ ЕС по борьбе с коронавирусом
За время карантина во Франции участились случаи семейного насилия
Правительство просят ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
В России предлагают ограничить продажу алкоголя на время пандемии коронавируса
Продажи туалетной бумаги выросли на 47 процентов
За один день США обогнали Китай и Италию по числу заболевших коронавирусом
В Германии призвали немедленно отменить санкции против России
Из-за необычно теплой весны в Москву раньше времени вернулись перелетные птицы
ЕГЭ-2020 предложили перенести на август и сдвинуть прием в вузы
Заводы США и Европы отказываются от саудовской нефти
Минтруд рассказал об условиях оплаты труда на нерабочей неделе
В США заявили, что на Китае лежит «особая ответственность» за помощь миру в борьбе с коронавирусом
Макрон предрек «конец Шенгенской зоны» из-за коронавируса
Посольство России в США добивается, чтобы летчику Ярошенко в тюрьме оказали медпомощь
Трамп объяснил, почему США вышли на первое место по коронавирусу
Россия прекратила пассажирское авиасообщение с другими странами
В России из-за коронавируса закроют места отдыха на курортах и общепит
Мишустин поручил Росавиации принимать решения о рейсах для эвакуации иностранцев