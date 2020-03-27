Хотите отнять у нас алкоголь?! С огнём играете!

Ну еще один у нас Горбачев объявился! По фамилии Султан Хамзаев. Вот откуда таких депутатов берут?! Предложил продавать один литр алкоголя в руки в период до мая, а то и вовсе запретить. Вот именно его немедленно в карантин на долгие-долгие годы! (Хотя нашептали уже мне злые языки, что давно Хамзаев пытается делать карьеру на антиалкогольной пропаганде, потому что больше не на чем. Но мы пока злым языкам верить не будем. А вдруг он просто зануда-трезвенник?) Но предложение возбужденных пользователей из соцсетей отправить Хамзаева на верблюде в Саудовскую Аравию и желательно через Украину горячо поддерживаю.

Вообще, я отказываюсь понимать внезапные решения властей в момент всероссийской паники. То есть сначала у нас сметали туалетную бумагу и гречку. Только успокоились, как появилось сообщение, что наличные у нас будут выдавать ограниченно в связи с КОРОНАВИРУСОМ. Какой вывод должен сделать нормальный советско-российский человек из этой информации, наученный горьким опытом дефолтов и заморозками (а фактически, кражей) денег на счетах? Разумеется, все бросились снимать наличку. (Я вспомнила мою мамочку (товароведа-бухгалтера), которая, услышав о дефолте в 1998 году, встала в шесть утра и первой пришла к офису Сбербанка. Ей и еще тем, кто успел до полудня, удалось снять деньги. Остальным не повезло.)

Потом мы услышали, что будут снимать 13 процентов с доходов по всем вкладам. Здесь ключевое слово «вклад». Старые люди вообще ничего не понимают в «процентах на проценты». Они просто уверены: нас будут грабить! Многие из них даже не знают, что банки платят проценты! Старики хранят свои вклады под ужасные 0,1 процента, чтобы воры не обокрали. И не слушайте ироничные замечания недоумков: откуда, мол, миллионы у пенсионеров? Да наши старики будут ходить в стоптанных ботинках и дырявых пальто, но все сбережения хранят в банках на болезни свои и своих детей, на похороны, отказывая себе почти во всем! И, разумеется, кроме пенсионеров, все сознательное население тоже бросилось в банки закрывать вклады и снимать наличку с карт.

Более неудачного момента, чем сейчас, просто нельзя было придумать для обрушения финансовой системы страны! Хотя банкиры уже рассылают трогательные письма вкладчикам и держателям карт, что ничего страшного не предвидится. Мол, эта мера предусмотрена только в 2021 году. Тогда зачем объявили сейчас?

И вот после всех ударов судьбы некий Хамзаев делает все, чтобы люди бросились скупать алкоголь (как минимум, не пропадет). Это сумасшествие! Лишите его полномочий! Это человек, сеющий панику в тяжелую годину бедствий! Товарищи! У нас хотят отобрать последнее, что может помочь уберечься от стресса. А за последнее надо бороться.

Я не знаю, кто такой Хамзаев, но обращаюсь к нему лично. Товарищ Хамзаев! (Эпоха сейчас революционная, господ во время эпидемии нет. Так что без нежностей.) Сколько пить - мое личное дело, и вы в него не лезьте! Жену свою и родственников учите, как им себя вести. А я уж сама как-нибудь разберусь.

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