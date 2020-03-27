Захарова — о западных статьях про «неэффективность российской помощи»: Итальянцы такие медиа-вбросы восприняли с жалостью и брезгливостью
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала ответ материалу в итальянской газете La Stampa, где со ссылкой на «неназванные источники» говорилось, будто российская гуманитарная помощь этой стране «на 80% бесполезна».
— У этих публикаций есть все признаки пропаганды. Прежде всего, ссылки на «неназванные источники». Какой же смысл их не называть? Наоборот, было бы достойно уважения говорить о своего имени. Но нет. Итальянцы такие вбросы восприняли с жалостью и брезгливостью, — отметила дипломат.
— Вспоминаю известную фразу: «Всем выйти из сумрака!». Призываю всех задуматься, объединиться и перестать работать «в минус», отказаться от политики дестабилизации, — подчеркнула Захарова.
Также дипломат прокомментировала другой медиа-вброс, появившийся в одном из азиатских СМИ:
— Говорят, что у нас «для контроля за пребыванием людей в карантине» на улицу выпускают тигров и львов. Но на самом деле у нас выпускают на улицы медведей. Они более эффективны.
Напомним, ранее российская авиаэскадрилья доставила на Апеннины группу военных медиков для борьбы с коронавирусной инфекцией, количество жертв которой здесь особенно велико.
Сотни итальянцев участвуют в общенациональном флешмобе против коронавируса.Итальянцы, оказавшиеся на карантине в собственных домах и квартирах, присоединились к трогательному общенациональному музыкальному флешмобу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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