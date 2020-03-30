2020-03-30T16:34:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Выплата безработным в Москве 2020: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить

Установлена новая выплата безработным в Москве 2020: рассказываем, какая положена компенсация, кому ее оплатят и как получить
Ксения АНУФРИЕВА
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В Москве введена компенсационная выплата безработным из-за коронавирусаВ Москве введена компенсационная выплата безработным из-за коронавирусаФото: REUTERS
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В непростой ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции в России и введенного Сергеем Собяниным ограничения по передвижению в Москве многие жители столицы могут лишиться своих рабочих мест. Для помощи потерявшим работу гражданам власти разработали специальные меры социальной и финансовой поддержки для выплаты безработным в Москве в 2020 году. Сайт kp.ru сообщает, какая положена компенсация, кому оплатят и как получить.

В своем указе московский мэр отметил, что в качестве первого этапа для поддержки населения будет введена компенсационная выплата безработным. Общий размер стипендии безработных россиян с учетом новой компенсации составит 19 500 рублей в месяц. При этом выплата должна назначаться автоматически, писать и подавать какие-либо заявления для этого не надо.

В понедельник, 30 марта, российское правительство установило максимальную величину пособия по безработице в размере 12130 рублей. Минимальная величина данного пособия составила 1500 рублей.

Ранее сайт kp.ru писал об установленных московским мэром причинах для выхода из дома и санкциях для нарушителей данных правил в российской столице. Для предотвращения распространения эпидемии и обеспечение безопасности граждан правительство одобрило штрафы, которые будут взимать с нарушителей карантинного режима и самоизоляции.

Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

ИСТОЧНИК KP.RU

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