Выплата безработным в Москве 2020: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить

В непростой ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции в России и введенного Сергеем Собяниным ограничения по передвижению в Москве многие жители столицы могут лишиться своих рабочих мест. Для помощи потерявшим работу гражданам власти разработали специальные меры социальной и финансовой поддержки для выплаты безработным в Москве в 2020 году. Сайт kp.ru сообщает, какая положена компенсация, кому оплатят и как получить.

В своем указе московский мэр отметил, что в качестве первого этапа для поддержки населения будет введена компенсационная выплата безработным. Общий размер стипендии безработных россиян с учетом новой компенсации составит 19 500 рублей в месяц. При этом выплата должна назначаться автоматически, писать и подавать какие-либо заявления для этого не надо.

В понедельник, 30 марта, российское правительство установило максимальную величину пособия по безработице в размере 12130 рублей. Минимальная величина данного пособия составила 1500 рублей.

Ранее сайт kp.ru писал об установленных московским мэром причинах для выхода из дома и санкциях для нарушителей данных правил в российской столице. Для предотвращения распространения эпидемии и обеспечение безопасности граждан правительство одобрило штрафы, которые будут взимать с нарушителей карантинного режима и самоизоляции.