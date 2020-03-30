2020-03-30T18:04:03+03:00
Общество

Коронавирус: мы, россияне, нация разгильдяев?

Наш колумнист о том, что наш народ не понимает мягких обращений со стороны власти, и вместо самоизоляции жарит шашлыки и пьёт водку
Герман ПЯТОВврач-хирург, кандидат медицинских наук
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К сожалению, сознательных граждан у нас малоК сожалению, сознательных граждан у нас малоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мы с женой движемся в сторону универсама, чтобы купить продукты. Из близлежащего вино-водочного магазина нетвердой походкой выруливает два существа лет двадцати пяти, с бутылками в руках - за "добавкой ходили". Одно из них, заметив маски на наших лицах, заплетающимся языком вещает: "Эттто бесполезззно... я вам.. ик... как мед..ик говорю!"

Мы прибавляем шаг, чтобы не пересекаться с "медиком".

В двухстах метрах от универсама - лесопарк. В лесу и на опушках стоит чад, который виден в сумерках даже невооруженным глазом! Запах шашлыка чувствуешь метров за триста. Компании от восьми до двадцати человек - такая вот САМОИЗОЛЯЦИЯ!

На аллеях нашего лесопарка прогуливаются толпы народа. Гуляют целыми семьями: мамы, папы, дети, и... дедушки и бабушки, которым еще неделю назад настоятельно рекомендовали сидеть дома - ведь для лиц пожилого возраста коронавирус особенно опасен.

Я подумал: "Может, это только у нас, в нашем гетто непуганых замкадышей?" Посмотрел новости - нет, оказывается, по всему Подмосковью так, да и в Москве не лучше.

В минувшие выходные (28-29 марта) во всех подмосковных лесах стоял дым коромыслом: народ массово вышел на шашлыки, как будто в майские праздники.

Больше всего в телесюжетах поразила меня "труженица" аптеки - без респиратора! В аптеке! Её спрашивают: "А что, почему без маски? Не боитесь заболеть?"

Отвечает: "Нет, я вообще не пугливая! Я чеснок ем!" При этом тётя как раз в возрасте риска – старше шестидесяти лет. Мало того – она ведь с сотнями людей за день контактирует – может быть разносчиком инфекции – если заболеет.

Молодежь закатила вечеринку на Воробьевых горах во время карантина.

Вспомните, с какого числа у нас не учатся дети? В московских школах свободное посещение с 16 марта. В Подмосковье - с 23 марта все школьники на каникулах. Ну, а что толку? В нашем "человейнике", только возле моего дома на детской площадке постоянно около полусотни детей одномоментно, и они "ротируются". Т.е. контактируют между собой несколько сотен детей. А маленькие дети, у которых заболевание чаще протекает в легкой или стёртой форме, могут быть распространителями инфекции. Если кто-то на детской площадке является носителем коронавируса, то каждый ребенок принесёт вирус в свою семью. Закрыли детские площадки только после письма губернатору.

Был ли смысл отменять занятия?

Да, конечно был. Количество заболевших будет расти, и нужно уменьшить прирост заболевших, чтобы больницы смогли справиться с потоком пациентов. В этом смысле власти все делают вроде бы правильно, но, увы, не до конца.

НАША РОССИЙСКАЯ ВЛАСТЬ НЕ УЧИТЫВАЕТ НАШ, РОССИЙСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ!

И, к сожалению, это делает все профилактические меры тупыми и бессмысленными.

Вспомните пословицы: "Гром не грянет - мужик не перекрестится!", "Пока жареный петух не клюнет!" и т.д.

Наш, российско-советский человек слышит в обращении власти в первую очередь то, что хочет услышать.

Что сказал Президент Владимир Путин в обращении к народу России по поводу эпидемии?

Цитирую дословно: "объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля... длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни".

Что услышал народ? Два раза повторенное:

ВЫХОДНЫЕ!

ДЛИННЫЕ ВЫХОДНЫЕ!

УРА!

Гуляй, рванина, от рубля и выше!

Разве так нужно устанавливать противоэпидемические мероприятия?

Вот, надо полагать, подмосковные полицейские услышали и правильно поняли Владимира Владимировича: в некоторых городах Подмосковья полицейские объявили "комендантский час". https://www.kp.ru/daily/27110/4186983/

Правда, Главк МВД поспешил отмежеваться - мол, "переусердствовали", "команды не было", "уволим" и т.д.

А ведь только так можно от дорогих россиян добиться выполнения противоэпидемических мероприятий. Хочу обратиться к начальству этих полицейских - не нужно их увольнять и строго наказывать - они совершенно правильно поняли смысл мероприятий, просто несколько переусердствовали.

Потому что самоизоляция именно и должна быть такой - почти как комендантский час - чтоб на улице никого.

Ведь есть уже наглядный опыт Италии - где народ точно также "карнавалил", пока не наступил момент, когда каждый день стало умирать по 600 человек.

Я - противник раздувания паники и истерии, и не однократно об этом писал

Но, если правительство вводит такие противоэпидемические меры - их нужно соблюдать, всем без исключения.

Сам я не боюсь ни коронавируса, ни смерти - все мы смертны, и рано или поздно это произойдет. Но это не значит, что нужно этим бравировать, и не соблюдать профилактические меры. Сижу дома, если выхожу - то по крайней необходимости, ни с кем не контактирую, обхожу встречных прохожих на дистанции 5 метров, ношу маску, дезинфицирую руки.

Это забота не только и не столько о себе, сколько обо всем обществе.

К сожалению, сознательных граждан у нас мало. Те, кто выходит на улицу, нарушая режим самоизоляции, масок не носят, мало того, посмеивается над теми, кто в масках.

Да, не так с нашим народом нужно разговаривать, Владимир Владимирович! Не так! Нужно было в заключение обращения посмотреть им в глаза, и командным голосом рявкнуть:

ДОМА СИДИТЕ! И добавить слово, которое тут цензура не пропустит, но министр иностранных дел Вам это слово подскажет.

Всем здоровья, не болеть, и строго соблюдать профилактические и противоэпидемические меры. Паники не должно быть, но не должно быть и разгильдяйства!

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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