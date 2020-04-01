Пять тысяч на ребенка, новое пособие по безработице, отсрочки бизнесу: что изменится с 1 апреля

1. Начнутся выплаты и отсрочки в связи с коронавирусом

Многие меры, обещанные в обращении президента в связи с мерами по борьбе с коронавирусом, начинают действовать именно с 1 апреля.

Основные из них такие:

- С начала апреля все семьи, которые имеют право на материнский капитал, начнут получать дополнительные выплаты — 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет. Эти деньги будут начислять каждый месяц, в течение трех месяцев — то есть в апреле, мае, июне.

- Все социальные льготы и пособия в течение полугода будут продлеваться автоматически. Никуда ходить со справками, подтверждающими ваше право на помощь, не надо.

- Максимальный размер пособия по безработице увеличится до уровня МРОТ (минимальный размер оплаты труда). Сейчас это 12130 руб. До этого выплаты потерявшим работу и официально зарегистрировавшимся начинались от 8 тыс. руб.

- Предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на шесть месяцев. Микропредприятиям дают аналогичную отсрочку и по страховым взносам.

На шесть месяцев вводится мораторий на взыскание долгов и штрафов с предприятий и подачу заявлений о банкротстве.

2. Социальные пенсии вырастут

Их проиндексируют с 1 апреля на 6,1%. Это ежегодная мера, с коронавирусом она никак не связана. Как указано в сообщении Пенсионного фонда, именно на столько вырос прожиточный минимум пенсионера за 2019 год.

Социальные (государственные) пенсии платят тем, кто не заработал обычную страховую пенсию — не хватило нужного трудового стажа или пенсионных баллов. Также соцпенсии получают инвалиды 1, 2, 3 групп, дети-инвалиды, дети, потерявшие кормильца.

В среднем после индексации размер социальной пенсии составит 9,85 тыс. руб. Для детей-инвалидов — 14,5 тыс. руб.

Кроме того, индексируются пенсии участников Великой Отечественной войны, блокадников, чернобыльцев и ряда других льготников.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

3. Маткапитал будут назначать автоматом.

Это новшество заработает с 15 апреля. После этой даты специально подавать заявление на маткапитал в Пенсионный фонд будет уже не надо. Его назначат на основании данных государственной системы ЗАГС.

Напомним, при рождении первого ребенка семья сейчас имеет право на 466 617 рублей маткапитала. Если потом родится второй — еще на 150 тысяч (в сумме 616 617 рублей).

Ежели родители еще не обращались за маткапиталом и родился второй ребенок, выдадут сертификат сразу на 616 617 рублей.

4. Налоговики начнут общаться с должниками по СМС

С 1 апреля налоговики начнут уведомлять о задолженности по налогам по СМС. Сообщения будут приходить раз в квартал. Там будет указываться сумма долга, а также размер начисленных пени и штрафов.

Правда, есть нюанс — чтобы вам оказывали такую услугу, надо сначала дать свое письменное согласие.