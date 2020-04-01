«Недооценили обстановку»: Чиновники укатили на загранкурорты в разгар эпидемии

Похоже сейчас в мире есть только одна страна, где нет ни одного заразившегося коронавирусом. Это Северная Корея. Жесткий железный занавес впервые, кажется, оказался оправдан и спас здоровье многих тысяч людей. Теперь границы закрыты уже во многих странах. Но поздно, опасный вирус проник почти всюду. И продолжают завозить его в Россию не только обычные туристы, но и чиновники, слуги народа.

ДОКТОР-ЗАРАЗА

Пожалуй, самый скандально известный разносчик коронавируса - Ирина Санникова, чиновница особого ранга - главный инфекционист Ставропольского края, профессор кафедры инфекционных болезней местного медуниверситета, заслуженный врач. Человек, который как никто должен знать об опасности и защищать от нее других. И Санникова защищала: ходила на конференции, проверяла больницы, раздавала поручения, читала лекции студентам, сама при этом разнося инфекцию. Как потом выяснилось, накануне она была в Испании и скрыла это ото всех. Вернувшись, естественно, не соблюдала режим самоизоляции. Это простым людям надо, а ей - птице высокого полета - ни к чему. Через неделю после возвращения ей резко стало плохо. Санникову госпитализировали, диагноз «коронавирус» подтвердился. Но за эту неделю она успела переобщаться с сотнями людей. В итоге из-за нее на карантин отправили целую инфекционную больницу с врачами и пациентами.

Сама Санникова несколько дней провела на искусственной вентиляции легких. И как только пришла в себя, получила уведомления об увольнении и возбуждении против нее уголовного дела.

Пожалуй, самый скандально известный разносчик коронавируса - Ирина Санникова, чиновница особого ранга - главный инфекционист Ставропольского края

Но Санникова в своих порывах слетать заграницу несмотря ни на что далеко не одинока. Нашлись и другие чиновники из разных регионов страны. Информация о таких нарушителях сейчас, когда МВД собрал списки вернувшихся с загранкурортов, полезла из всех щелей.

ОТПУСК В ТАИЛАНДЕ НЕ СМОТРЯ НИ ЧТО

Ни перевод всех школ на дистанционное обучение, ни введение режима повышенной готовности в родном Ханты-Мансийском автономном округе не остановило главу Департамента образования Нижневартовска Эдмонда Игошина. Он, как планировал, так и сделал - 18 марта улетел в отпуск в Таиланд. При этом чиновник продолжал выкладывать у себя в соцсетях рабочие фотографии и призывать всех сидеть дома. Видимо, надеясь скрыть свою поездку. Но отдохнуть как следует ему все же не удалось, вместе с другими туристами он экстренно вернулся обратно в Нижневартовск спецрейсом. Тут его и обнаружили журналисты. Это так возмутило родителей школьников, что они потребовали на официальной странице администрации города уволить безответственного чиновника. Поначалу Эдмонд пытался все отрицать, потом сознался, заявив, что "улетел в законный отпуск и 18 марта Таиланд еще не был закрыт". Его близкие даже создали петицию в интернете, назвав все происходящее «травлей».

Точку в споре поставил но мэр Нижневартовска Василий Тихомиров:

"В связи с тем, что Игошин нарушил рекомендации, указания, мной принято решение об его увольнении с должности после его выхода с больничного".

edmondigoshin Добрый день, друзья! Посмотрите мое видеообращение.

Игошин записал видеообращение, в котором извинился, сказав, что "недооценил обстановку". И предположил, что его профессиональные качества еще могу пригодиться гражданам. То есть, Эдмонд не теряет надежд вернуться на чиновничью службу. Ну, посмотрим.

ПОСЛЕ ОТДЫХА ВО ВЬЕТНАМЕ - ЕЩЕ И ПРЕМИЯ

Любой руководитель - это человек, который должен предугадывать обстановку на шаг вперед. И уж тем более такой, как топ-чиновник, глава города.

И действительно, глава Тамбова Наталья Макаревич резонно предугадала, что отдохнуть ей теперь еще не скоро удастся и рванула в отпуск во Вьетнам. 16 марта, в разгар событий с коронавирусом, села в самолет и улетела к теплым берегам. Когда скрывать свое отсутствие в городе стало уже невозможно, она написала у себя на страничке в соцсети:

«Появилась негативная информация о моей самоизоляции в Республике Вьетнам. Хочу пояснить, что вылетела, когда еще не было никаких ограничений, а через неделю все резко изменилось. Эта поездка была важной для меня и моей дочери (которой 27 лет, - ред.). К сожалению, из-за занятости нам крайне редко удаётся обычное человеческое общение», - написала Наталья в соцсетях. И попросила ее понять и простить.

Наталия Макаревич отправилась с дочерью во Вьетнам

Как главе города удалось вернуться домой в период закрытых границ, непонятно. Но удалось. Зато понятно, на что она будет пересиживать 14-дневную самоизоляцию. Дума Тамбова выписала мэру премию в 400 000 рублей, не найдя недостатков в ее работе.

ВРАЧИ РВАНУЛИ НА ЮГА ПРОЧЬ ОТ ПАЦИЕНТОВ

В России вводят все новые антиэпидемиологические меры, ужесточая наказание за нарушение режима. А между тем все больше и больше топ-чиновников и топ-врачей попадаются на откровенном вранье.

Так, главный онколог Пермского края не стал никому сообщать, что был в Турции и не ушел на самоизоляцию. Вместо этого как обычно ходил на работу, а сейчас лежит с подозрением на коронавирус.

Обнаружился на отдыхе в Таиланде главврач Калужской клинической больницы Владимир Кондратюков. В разгар распространения коронавируса он сам себе подписал отпуск и выезд из страны. И укатил с семьей за границу.

И.о. губернатора Калужской области Владислав Шапша посоветовал Кондратюкову на работу не возвращаться. "Ему, наверное, надо подобрать работу с меньшей ответственностью. Нам нужны тут другие люди, которым не все равно", - заявил он.

ПОВЕДЕНИЕ «ОТВРАТИТЕЛЬНО НЕГОДЯЙСКОЕ»

Пенсионеры - особо уязвимая часть людей при эпидемии. Им одним из первых запретили выходить из дома. Многие нуждаются в помощи. Самой элементарной - привезти продукты, поддержать. Но глава соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина уехала прочь от своих подопечных. И тоже в Таиланд. Пресс-служба правительства края сообщила всем волнующимся, что чиновница уехала до введения запретов на выезд. "В установленном порядке проинформировала губернатора о поездке за границу. После возвращения в Россию министр пройдет обследование и будет находится 14 дней на карантине".

Обошлось. Но осадочек у населения наверняка останется.

Министр соцзащиты и труда Алтайского края Наталья Оськина. Фото: сайт АКЗС

А вот в Башкирии - скандал. Благодаря данным МВД стало известно, что утаил о своей поездке зарубеж глава поселения Ермолаево Роман Барановский. Он с женой - врачом местной больницы - только недавно вернулись из Доминиканы. И никакой самоизоляции. Как ни в чем не бывало вышли на работу. Глава Башкирии Радий Хабиров назвал такое поведение "отвратительно негодяйским".

Барановский уже написал заявление об увольнении по собственному желанию.

А сколько еще нарушителей из высоких кресел, о которых мы пока не знаем?

Чиновники укатили на загранкурорты в разгар эпидемии.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

НЕ ЗАПРЕЩАТЬ, А РЕЖИМ СОБЛЮДАТЬ

Отдых и путешествия - это очень приятная часть жизни. Никто не говорит, что их надо запретить совсем, как в Северной Корее, но быть аккуратнее обязаны все.

- Основные разносчики распространения коронавируса - туристы, - говорит врач-эпидемиолог Сергей Шелуховский. - Это хорошо, что люди могут позволить себе смотреть другие страны, улетать на выходные в Европу, в отпуск — к теплому океану. Это прекрасно. Плохо, что они это делают в разгар пандемии. А по возвращению многие игнорируют режим самоизоляции. Посидеть 14 дней дома, чтобы уберечь от инфекции других, им почему-то слишком сложно.

Хотя те же чиновники и врачи в первую очередь должны призывать граждан к сознательности и самоограничениям. Следить, чтобы не было распространения инфекции. Как же они будут это делать, если сами бывают так безответственны?

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