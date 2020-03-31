"Мы его теряем": рэпер Джиган разделся догола и всех перепугал связанными руками

Поклонники Оксаны Самойловой и рэпера Джигана продолжают переживать за супругов, которые больше недели назад экстренно покинули Майами и вернулись в Москву.И если модель с четырьмя детьми села на карантин из-за пандемии коронавируса, то ее благоверный продолжил куролесить. Он всячески нарушал режим самоизоляции. Потом с помощью ножа посвящал своих дочерей в рыцари. А некоторое время назад в блоге звезды разыгралась новая драма, похлеще известия о госпитализации в рехаб и бритых бровей.

Рэпер Джиган разместил в блоге пугающее фото. В кадре он предстал совершенно голым, со связанными сзади руками. Огромные охранники куда-то ведут музыканта по длинному коридору, больше напоминающему какой-то подвал.

Поклонники в ужасе попытались выяснить, что происходит. Кто-то предположил, что это съемки клипа, кто-то решил, что музыкант выложил фото своей госпитализации в рехаб, кто-то вовсе с перепугу решил, что Джиган угодил в руки масонов.

"Джиган, ты вообще кукухой съехал? Твои дети не скажут тебе спасибо", "Оксану жалко", "Бедная Оксана", "Мы его теряем", "Что происходит?", "Что наркотики делают с нормальными людьми", "Зачем такое выкладывать", "Чувак, что с тобой не так?", "Что происходит, до сих пор не отошел?", "Теперь я видела все", "Народ, не употребляйте, это сломает вашу жизнь, как ломает его", "Что это такое? Зачем этот стыд выставлять?", - делятся фолловеры.

iamgeegun LA FAMILIA

Многие поделились, что ходили в блог к Оксане Самойловой в надежде выяснить подробности нового срыва музыканта, но многодетная мать хранит молчание. В своем аккаунте она лишь записывает видео и выкладывает фотографии детей.

"Я знаю,что все хотят подробностей и разъяснений, но позвольте мне слушать и слышать только себя. Возможно, когда-нибудь я поделюсь своей историей, но точно не сейчас. В любом случае все, что было, было не зря, потому что наш союз подарил мне самое большое счастье - моих замечательных детей", - написала Оксана под одним из снимков.

А чуть ранее модель подогрела слухи о разводе с мужем, впервые появившись без обручального кольца. И обмолвилась, мол, тяжелый период не прошел, она по-прежнему живет в стрессе.

После семейного скандала Оксана старается вернуться к привычному образу жизни и все свободное время посвящать детям - восьмилетней Ариеле, пятилетней Лее, двухлетней Майе и малышу Давиду, которому не так давно исполнился месяц. Самойлова так и не говорит о том, что происходит между ней и Джиганом.

Бизнесвумен только призналась, что после рождения долгожданного сына они с супругом должны были быть безмерно счастливы, однако, по иронии судьбы, ее жизнь превратилась в ад. Джигана будто подменили. Он стал вести себя странно, потом загремел в рехаб. По возвращении в Москву некогда примерный отец вместо того, чтобы сидеть на карантине, закатил вечеринку прямо в особняке. 34-летний артист объяснил, что попросту занимается творчеством: "Сейчас приедут еще звукорежиссер, битмейкер и вся моя команда. Попробуем сделать что-то новое". А потом стал играть с дочерьми в опасные игры. Он посвящал девочек в рыцари ножом, а потом учил метать холодное оружие.