Коронавирус в Италии: что говорят цифры

К концу марта общее число смертей от коронавируса в Италии по официальной статистике превысило 12 тысяч человек. Но что значат эти цифры? Это много или мало? Может быть все-таки правы те, кто говорит, что от обычного гриппа умирают чаще, а COVID-19 - большой обман?

Не похоже. Анализируя сотни цифр, показателей, методов подсчета и учета, однозначные выводы сделать сложно. Но ряд конкретных фактов на лицо.

Надо сразу оговориться, что итальянцы в жертвы коронавируса записывают всех, кто покинул этот мир имея подтверждённый диагноз COVID-19, вне зависимости от реальных причин смерти. Но даже такой метод учета никак не может объяснить рост общей смертности в ряде регионов страны.

Официально эпидемия в Италии началась 21 февраля в Ломбардии. И именно север страны стал главным очагом заболеваний и смертей. Когда мэрам маленьких северных городков стали приносить статистику всех умерших за март, они схватились за голову. Смертность выросла в разы. Вот примеры:

Город Альбино:

С 23 февраля по 27 марта 2019 года умерло 24 человека

С 23 февраля по 27 марта 2020 года умерло 145 человек. Коронавирус был подтверждён только у 30.

Город Сан Пеллегрино Терме:

В марте 2019 года - 2 смерти

В марте 2020 года - 45 смертей. Коронавирус подтверждён у 11.

Город Скандзорошьяте:

С январь по март 2019 года - 45 смертей

С январь по март 2020 года - 135 смертей. Коронавирус подтверждён у 20.

И городков таких десятки.

Эти сведения, конечно, заставили журналистов и экспертов срочно искать статистику по всей Италии. Как бы не так! Вы забываете про итальянскую бюрократию. Последние точные данные с подробным объяснением причины смерти относятся к 2017 году. Официальная статистика смертей за 2019 год ожидается не ранее конца текущего года. Когда будут собраны общенациональные цифры за январь-март 2020 года - никто даже предположений не строит. Ну нет у итальянцев единой электронной базы данных по смертям и рождениям, каждый регион сам ведет свой учет, а потом предает данные государственным статистам по отдельному распоряжению правительства.

31 марта специалисты Итальянского национального института статистики рискнули-таки представить первые данные по смертности в 2020 году. Пятистраничный документ наполовину состоит из оправданий, что данные не точные, неполные и могут поменяться. Но вывод однозначен - в регионах, охваченных эпидемией, смертность увеличилась вне зависимости от коронавируса. Лидеры по росту - город Бергамо, где за три недели марта всего умерло 398 человек (за аналогичный период в 2015-2019 годах - в среднем 91 человек) и Брешиа (за три недели марта умерло 381 человека, а в среднем в 2015-2019 годах - 134 человека).

По данным специалистов, на севере Италии общее число смертей в начале этого года превысило средний показатель за этот же период в 2015-2019 годах на 20 процентов, а в центре и на юге - наоборот, снизилось. Вот только из центральных и южных регионов пока поступило меньше всего данных для обработки.

Интересна пусть и не самая свежая, но официальная статистика итальянцев за 2017 год. Тогда в течение года в стране от различных заболеваний дыхательных органов умерло 53 тысячи человек. Из них от гриппа - 663 человека, а от пневмонии - 13,5 тысяч человек. Если за один только март коронавирус унес жизни 12 тысяч итальянцев, у кого-то остаются сомнения в его опасности?

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