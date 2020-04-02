2020-04-02T10:52:08+03:00
Коронавирус Covid-19

«Коронавирус - это страшно и нам очень хочется домой»: 20 российских туристов застряли в Перу

Из-за закрытия внутреннего авиасообщения люди не смогли добраться до столицы Перу и не попали на единственный эвакуационный борт [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Без малого три недели 20 российских туристов ждут эвакуацию из Перу в Россию.Без малого три недели 20 российских туристов ждут эвакуацию из Перу в Россию.Фото: Личный архив
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Без малого три недели 20 российских туристов ждут эвакуацию из Перу в Россию. Москвичи застряли в городе Икитосе – одном из самых отдаленных и труднодоступных в стране. Вся надежда была на эвакуационный борт, вылет которого организовало посольство России. Но добраться до него наши просто не смогли.

- Вылет организовали из столицы Перу – Лимы. Из Икитоса мы могли добраться туда только на самолете. Посольство предложило нам самим оплатить перелет. Частный самолет обошелся бы нам в 20 000 долларов. Но даже этой возможностью мы не смогли воспользоваться, так как перуанские власти не дали разрешение на вылет. Причина – карантин из-за коронавируса, - рассказала «Комсомолке» москвичка Ирина Воронина.

Борт вылетит из столицы Перу в Россию уже сегодня, 2 апреля. Что будет с 20 туристами, которые не смогли на него попасть, пока не знают даже в посольстве.

- Каждый день и каждый час мы ищем способ улететь в Лиму. Мы пробовали договориться о перелёте с австрийским консулом, но их самолет улетел в Лиму без нас. Нам было отказано. На вопрос что нам делать, если мы не попадём на эвакуационный рейс, от консулов мы не получили однозначного ответа. Также нам сообщили, что мы сами должны искать пути решения вопроса, а консульство нам просто помогает все согласовывать, - рассказала Ирина.

При этом денег у на аренду отелей и питание у москвичей уже попросту нет.

- Мы очень хотим попасть домой и не находиться в такой сложный для мира период в чужой стране, где нам запрещают покидать стены отеля. Выйти можно, только чтобы купить еду, и делать это нужно в масках и латексных перчатках. У многих заканчиваются средства, чтобы пережидать здесь карантин, который продлён до 13 апреля. Мы просим помощи, верните нас на Родину, - обратились туристы в посольство России в Перу.

Сейчас россияне находятся в нескольких отелях города Икитос. Они записали видеообращение к президенту России и верят, что он им поможет. «Комсомолка» следит за развитием событий.

20 российских туристов застряли в Перу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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