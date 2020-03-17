Россияне, застрявшие в Латинской Америке из-за пандемии: Не выпускают из отеля и отказываются кормить!

Пандемия коронавируса заставляет государства по всему миру закрывать границы. Сколько бы не было в стране зараженных и умерших, власти уверены: граница на замке сможет их спасти.

В понедельник Европейский союз принял решение закрыть и внутренние границы (между странами Шенгенского соглашения, где уже много лет не было пропускных пунктов), и внешние.

Закрытие пограничных пунктов и временная отмена авиасообщения застает врасплох туристов. События развиваются с такой стремительной скоростью, что люди просто-напросто оказываются запертыми в чужой стране, пытаясь найти обходные пути для побега. Здесь не спасут страховки, а жизнь в карантине придется оплачивать из своего кошелька.

В Латинской Америке и во многих европейских странах сейчас застряли множество российских туристов. «КП» удалось пообщаться с некоторыми нашими соотечественниками, которые не могут вернуться домой.

«МЫ ЗАСТРЯЛИ В ПУРЕ...»

Известный блогер Юлия Гришанова отправилась в большое путешествие по Латинской Америке вместе с 10 друзьями еще в середине февраля. Тогда эпидемическая обстановка была спокойней, и всем тогда казалось, что еще немного и о коронавирусе все забудут как о страшном сне.

Но чем ближе было окончание путешествия, тем ситуация с COVID-2019 обострялась. Страны Латинской Америки, точно падающие костяшки домино, друг за другом стали закрывать границы. В том числе и Перу.

- Мы застряли в Перу, в городе Куско. Сегодня мы должны были полететь в столицу страны, Лиму. Затем в Боготу, а оттуда в Мюнхен и Москву, - рассказывает «КП» Юлия Гришанова. - Вчера «Аэрофлот» прислал информацию, что наш рейс переносится на 18 число. Остальные авиакомпании молчали, на сайтах никаких объявлений не было. Три дня назад, когда мы прилетели в Перу. Нам сказали, что в понедельник страна закроется на прилет. Но при этом вылететь за ее пределы будет возможно. Но сейчас ситуация изменилась кардинальным образом. В аэропорту мы узнали, что накануне поздно ночью вышел указ о закрытии всех границ. А рейсы отменяются.

- Мы принялись звонить в российское посольство, связались с консулом. Нам сказали, что в Лиму нас перевести никто не может (а оттуда еще можно было улететь). Мы рассматривали вариант с Чили. Но в 23:59 (с 16 на 17 марта) закрылись все сухопутные границы. И при всем желании мы бы не успели добраться до границы. Во-первых, это далеко, а во-вторых, все отказываются ехать. На дорогах выставлены военные патрули и чтобы проехать необходим спецпропуск. Такой спецпропуск нам могли бы организовать в посольстве. Но наши дипломаты заявили, что пока не знают, что делать. И это не в их компетенции нам помогать: ни деньгами, ни размещением, ни эвакуацией хотя бы в Лиму! Такое ощущение, что наше страна забыла о нас.

В Ростуризме и МЧС россиянам сказали, что раз их жизни смерть не угрожает, то об эвакуации речь не идет. В итоге 11 туристам светит 15-дневный карантин в перуанском городке Куско за свой счет: оплата гостиницы и питание из своего кармана.

- Когда я спросила, почему МЧС вывозит россиян из Аргентины, а нас - нет, - продолжает Юлия Гришанова. - Мне сказали, что власти Перу запретили нашим спасателям сюда приезжать. Нам очень грустно, что посольство России ничего не предпринимает, чтобы вызволить нас из Куско. Они пишут нам официальное письмо: «Вы можете вылететь сегодня из Лимы на Кубу. А оттуда в Москву прямым рейсом». Но мы не можем добраться до Лимы - на машине более суток в пути. Да и дороги перекрыты. Мы просим наших дипломатов забрать нас в Лиму, а те отвечают: Нам негде вас размещать.

- В итоге мы застряли в Куско на 15 дней. Еще ко всему прочему наш отель закрылся на вход. Покидать его пределы запрещено. Мы поругались с менеджерами и они позволили нам выйти в магазин за продуктами, но для этого нужно обязательно надеть маску. Дело в том, что отель предоставляет нам только завтраки, а кормить обедом и ужином они не готовы нас кормить даже за деньги! - отмечает блогер.

«ОТМЕНИЛИ РЕЙС И НЕ ПРЕДЛОЖИЛИ АЛЬТЕРНАТИВЫ»

Группа из шести российских туристов застряла в Чили. Хотя там число заболевших около 155 человек, но уже сейчас власти вводят запрет на въезд для иностранцев.

- У нас был запланирован рейс в Москву из Буэнос-Айреса с пересадкой в Риме на 20 марта, - рассказывает «КП» московский врач Павел Кучук. - Но авиакомпания наш рейс отменила и не предоставила альтернативы. Мы самостоятельно купили билеты из Сантьяго через Дубай на то же число. Но сейчас активно ходят слухи, что в ближайшие дни Чили закроет небо.

Россияне попытались выбраться из страны и добраться до Аргентины, откуда был запланирован вылет. Но их остановили на границе. Граница с Аргентиной оказалась уже закрыта. Пока что рейс в Москву из Сантьяго в силе, но морально туристы готовятся к самому худшему.

- Мы пытались связаться с российским консульством, - продолжает Павел. - Но на наши звонки там не отвечали.

ПЕШКОМ ДО ПОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЫ

Блогер Илья Варламов рассказал на своем сайте о «приключениях» своего редактора Сергея в Польше. В прошлую пятницу мужчина отправился из Калининграда в Гданьск и Краков. Обратно он планировал вернуться на автобусе утром в понедельник. Однако уже в субботу пришли уведомления, что все автобусные перевозки отменяются между нашими странами. Польша закрывала границы.

- Ситуацию усугубило закрытие пропускных пунктов. Дело в том, что из четырех погранпереходов на границе с Россией Польша закрыла два, - рассказывает Сергей. - Когда я узнал об отмене рейса «Гданьск – Калининград», я зашел в «БлаБлаКар», но на ближайшие несколько дней ни одной поездки не было. Потом возник план: подъехать как можно ближе к границе, перейти ее пешком, а на другой стороне сесть на автобус или вызвать такси до Калининграда.

В итоге, сменив несколько автобусов и преодолев несколько километров пешком, Сергей и еще четверо россиян, застрявших в Польше, добрались до пограничного пункта.

- На границе в Гжехотках женщина очень не хотела пропускать нас пешком и пыталась заставить подсесть в машину к россиянам. Мы были бы не против, но никаких машин на горизонте не было, а нас скопилось уже пятеро, - отмечает Сергей. - Переговоры осложнялись тем, что с нами говорили по-польски, а мы говорили по-русски. Но, как ни странно, русский многие поляки воспринимают лучше английского. В конце концов пограничники позвали старшего смены. Тот выслушал нас и дал добро поставить штампы в наши паспорта и отконвоировать до российской границы.

- На российском КПП нас встретила доброжелательная женщина в форменной шапке-ушанке, медицинской маске и с мегаградусником в руках. Причем если поляки на границе измеряют температуру с помощью пирометров, то у нашей пограничницы в прибор был встроен еще и тепловизор. То ли никто из нас не был заражен коронавирусом, то ли мы просто основательно замерзли, но ничья температура подозрений у женщины не вызвала. Она рассказала, что мы не первая группа, которая возвращается из Польши пешком, хотя польские пограничники нам ни о чем таком не сообщили.

Меры профилактики вирусных инфекций.

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