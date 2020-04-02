Лев Лещенко вышел на связь и обратился с просьбой к поклонникам

Спустя несколько долгих дней перерыва Лев Лещенко наконец появился в социальных сетях. Любимый певец поблагодарил поклонников за флешмоб, организованный в его поддержку, в котором сотни пользователей Инстаграма поют знаменитый советский хит "Надежда - мой компас земной".

- Дорогие друзья, хочу сказать огромное спасибо всем, кто принял участие в песенном домашнем флешмобе "Надежда". Это нужно и тем, кто остался один на один со своей болезнью. Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности наконец-то приобретут истинный смысл. Искусство, музыка и стихи всегда были душой нашего народа, а песня особым способом объединяла всех нас, вселяя любовь, веру и надежду. Поэтому давайте споем, - попросил поклонников Лев Лещенко.

Как сообщил "КП" директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель, это послание в Инстаграме артист написал сам (предыдущее заявление от имени Лещенко оставлял Гайдель). Кроме того, певец не перестает работать даже на больничной койке. В ближайшее время Лев Валерьянович опубликует свою новую песню «Вальс любви», которую записал с певицей Erika.

- Мы пока не можем ее опубликовать, какие-то технические проблемы, - рассказал kp.ru Андрей Гайдель. - Особой истории у этого дуэта нет, просто молодая певица обратилась к Льву Валерьяновичу, предложила спеть. Я вчера с ним разговаривал, пока ситуация без изменений. О выписке речи не идет. С диагнозом "коронавирус" тоже до конца неясно: тесты то подтверждают его, то нет. Поэтому ждем уже официального заключения врачей при выписке.

Напомним, 78-летний Лещенко и его 66-летняя супруга Ирина Багудина вторую неделю находятся на госпитализации в клинике Коммунарки - главной "коронавирусной" больнице столицы. Они почувствовали себя плохо по возвращении с гастролей по Америке ещё 11 марта. Почти две недели пара с симптомами ОРВИ лечилась дома самостоятельно. К медикам они обратились, когда состояние стало ухудшаться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770410" frameborder="0"></iframe> Поклонники устроили флешмоб в поддержку Льва Лещенко.

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