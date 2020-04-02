Российские специалисты в Италии начали работу в полевом госпитале в Бергамо
Российские военные медики совместно с итальянскими альпийским стрелками и врачами начали работу в полевом госпитале в Бергамо - городе, наиболее пострадавшем от разгула коронавируса.
Наши специалисты приняли непосредственное участие в организации больницы, разделении ее на специальные зоны, провели ревизию коммуникаций, чтобы не допустить распространения инфекции.
В отделениях интенсивной терапии будут работать 28 наших врачей и 4 медсестры. За ними уже закреплены 8 койко-мест для будущих пациентов.
Российские специалисты помогают оборудовать в Бергамо полевой госпиталь.Российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами подготавливают отделения интенсивной терапии в полевом госпитале в городе Бергамо для лечения больных с коронавирусной инфекцией
Как отметили в министерстве обороны, опыт российских специалистов, в том числе действующие в РФ строгие требования к эпидемической безопасности, в полной мере учитываются итальянскими коллегами при оборудовании отделений реанимации и интенсивной терапии, а также диагностической лаборатории и отделения для выздоравливающих. Наши военные медики будет работать бок о бок с итальянцами в несколько смен.
А пока больница готовится принять первых пациентов, итальянцы приготовили для наших спецов небольшой сюрприз. На обед россиян ожидал борщ. И даже если по вкусу он был не идеален, соскучившиеся по родной кухне россияне оценили этот жест благодарности и внимания итальянских коллег.
Итальянцы решили порадовать российских гостей борщом.
Российские военные специалисты прошли подготовку перед открытием полевого госпиталя в Бергамо.Полевой госпиталь, в котором будет продолжена работа более 200 российских и итальянских специалистов, рассчитан на 142 пациента
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ИСТОЧНИК KP.RU
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