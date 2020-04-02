2020-04-03T14:28:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Российские специалисты в Италии начали работу в полевом госпитале в Бергамо

Итальянцы встречали наших медиков борщом [видео]
Иван СЫСОЕВ
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Российские военные медики и сотрудники одного из итальянских домов престарелых после санобработки помещений.Российские военные медики и сотрудники одного из итальянских домов престарелых после санобработки помещений.Фото: Министерство обороны РФ
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Российские военные медики совместно с итальянскими альпийским стрелками и врачами начали работу в полевом госпитале в Бергамо - городе, наиболее пострадавшем от разгула коронавируса.

Наши специалисты приняли непосредственное участие в организации больницы, разделении ее на специальные зоны, провели ревизию коммуникаций, чтобы не допустить распространения инфекции.

В отделениях интенсивной терапии будут работать 28 наших врачей и 4 медсестры. За ними уже закреплены 8 койко-мест для будущих пациентов.

Российские специалисты помогают оборудовать в Бергамо полевой госпиталь.Российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами подготавливают отделения интенсивной терапии в полевом госпитале в городе Бергамо для лечения больных с коронавирусной инфекцией

Как отметили в министерстве обороны, опыт российских специалистов, в том числе действующие в РФ строгие требования к эпидемической безопасности, в полной мере учитываются итальянскими коллегами при оборудовании отделений реанимации и интенсивной терапии, а также диагностической лаборатории и отделения для выздоравливающих. Наши военные медики будет работать бок о бок с итальянцами в несколько смен.

А пока больница готовится принять первых пациентов, итальянцы приготовили для наших спецов небольшой сюрприз. На обед россиян ожидал борщ. И даже если по вкусу он был не идеален, соскучившиеся по родной кухне россияне оценили этот жест благодарности и внимания итальянских коллег.

Итальянцы решили порадовать российских гостей борщом.

Итальянцы решили порадовать российских гостей борщом.

Российские военные специалисты прошли подготовку перед открытием полевого госпиталя в Бергамо.Полевой госпиталь, в котором будет продолжена работа более 200 российских и итальянских специалистов, рассчитан на 142 пациента

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ИСТОЧНИК KP.RU

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