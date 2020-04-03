2020-04-03T12:03:18+03:00
В мире

«Не бил, а успокаивал». Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль обвинила мужа в домашнем насилии

Бывший министр подала заявление в полицию на своего мужа
Арина СУВОРОВА
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Карин Кнайсль.Карин Кнайсль.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Семья бывшей главы МИД Австрии Карин Кнайсль оказалась на грани развода. Семейная жизнь 55-летней экс-министра начиналась довольно счастливо, а о ее свадьбе говорил весь мир. На торжестве в 2018 году гулял президент России Владимир Путин. Привез в качестве подарка казачий хор и тульский самовар. А под конец еще и станцевал с невестой.

Только карантин, который введен практически во всех европейских государствах из-за эпидемии коронавируса, вносит в семейный уклад свои поправки. Напряженность в семьях растет. Это произошло и с Карин Крайсль и ее супругом, финансистом Вольфгангом Майлингером, у которых обострились отношения на фоне мировой пандемии.

Пара поссорилась, находясь на ферме на юге Нижней Австрии. Во время перепалки Кнайсль барабанила кулаками в грудь мужа. А тот не растерялся и в ответ дважды дал пощечину супруге.

Владимир Путин на свадьбе экс-министра иностранных дел Австрии, 2018 год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Путин на свадьбе экс-министра иностранных дел Австрии, 2018 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-министр такого унижения не стерпела и подала в полицию заявление, обвинив мужа в домашнем насилии. Тот пытался оправдаться. Говорил, что не хотел бить жену. Пощечинами он хотел привести ее в чувства и успокоить. Майлингер также добавлял, что в последнее время у Кнайсль шалят нервы. Экс-министр сейчас не имеет постоянного заработка и работы и очень переживает по этому поводу.

Полицейские в свою очередь запретили супругам находиться в одном доме и даже приближаться друг к другу. И на всякий случай забрали у Майлингера ружье.

Как пишут австрийские СМИ, это уже не первый случай рукоприкладства в семье бывшего министра. В 2019 году уже был схожий инцидент, когда супруг сильно толкнул Кнайсль и она, потеряв равновесие, упала на пол. Но тогда политик решила не придавать это огласке.

Танец Путина с Карин Кнайсль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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