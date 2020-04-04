«Если родители тебя любят, они не будут с тобой спорить»: Молодая жена 74-летнего Петросяна рассказала, как семья отреагировала на их брак

В прошлом году Евгений Петросян тайно женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Пара не комментирует свои отношения, предпочитая отмалчиваться о своём союзе. Впрочем, две квартиры в Москве, которые появились у Татьяны за последние пять лет, красноречиво говорят о чувствах сатирика.

После отпуска в Эмиратах Петросян с женой самоизолировались и, как и все москвичи, сидят дома на карантине.

Татьяна провела в своём Инстаграме прямой эфир, в котором ответила на вопросы поклонников Петросяна.

- Татьяна, как родители отнеслись к вашему выбору мужа? - поинтересовались у 31-летней Брухуновой подписчики.

- Если родители любят своего ребёнка, они его принимают любым, - сказала молодая жена 74-летнего Петросяна. - Какая разница, какую ребенок выбрал страну проживания и мужа.

Настоящий родитель безгранично любит свое дитя и ему не важно, что он выберет. Да, он может переживать, он может страдать, он может быть глубоко опечален его выбором, но он примет его сторону, никогда не будет с ним спорить. Я считаю, в этом есть проявление высшей любви на земле. Родительской.

Напомним: недавно появились слухи о том, что суррогатная мать родила Брухуновой и Петросяну сына. Впрочем, супруги пока не комментируют эти разговоры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/770900" frameborder="0"></iframe> Молодая жена 74-летнего Петросяна рассказала, как семья отреагировала на их брак.

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