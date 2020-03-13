Стеснение пропало: молодая жена Петросяна отметила 31-летие первым пикантным фото

Шикарный отдых Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой в Дубае совпал с празднованием дня рождения молодой жены сатирика. Возлюбленная юмориста в честь своего 31-летия показала снимок, который смело можно назвать первым откровенным фото девушки, которое она когда-либо публиковала в блоге.

Не успели поклонники Татьяны Брухуновой насладиться фотографией своей любимицы в черном купальнике за 25 тысяч рублей, как молодая жена Евгения Петросяна поделилась пикантным снимком. Девушка позировала на пляже, лежа на животе. На ней - все тот же купальник, вот только кадр получился довольно горячим. Татьяна показала дерзкое декольте.

"Мне 31 и я счастлива!", - подписала снимок красавица. В свой адрес она получила много добрых слов от подписчиков. Примечательно, что хейтеры, которые наблюдают за каждым шагом девушки, в этот раз не нашли ни малейшего повода, чтобы подвергнуть именинницу критике. Ведь молодая жена юмориста тщательно следит за фигурой и может похвастаться подтянутым телом. Таня давно не есть мучное и крупы. А фрукты и овощи в ее рационе присутствуют всегда.

bruhunova Мне 31 и я счастлива!

Кстати, Брухунова обожает окружать себя роскошью. Она носит наряды только люксовых брендов, дает советы по стилю, а ванну принимает с лепестками роз.

В Дубае Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поселились в одном из самых дорогих отелей на острове Палм Джумейра. С балкона их шикарного номера открывается вид на Персидский залив. Девушка призналась, что просто "обожает Дубай".

Отметим, сайт kp.ru первым сообщил о том, что 74-летний Евгений Петросян женился на своей помощнице. Пара долго скрывала свои отношения. Источник в окружении молодоженов рассказал, что свадьба состоялась в начале декабря 2019 года.