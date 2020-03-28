2020-03-28T22:26:16+03:00
Звезды

Какая страсть: Анастасия Волочкова уединилась с тайным любовником в роскошном особняке

Балерина умеет не только работать на износ, но и красиво отдыхать
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия Волочкова самоизолировалась в своем шикарном пентхаусе на Новорижском шоссе из-за пандемии коронавирусаАнастасия Волочкова самоизолировалась в своем шикарном пентхаусе на Новорижском шоссе из-за пандемии коронавирусаФото: instagram.com
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Анастасия Волочкова самоизолировалась в своем шикарном пентхаусе на Новорижском шоссе из-за пандемии коронавируса. Конечно, компанию балерине составил ее тайный любовник, которого она скрывает от посторонних глаз. Танцовщица намерена представить публике избранника лишь в день свадьбы через несколько месяцев.

Анастасия Волочкова разместила в блоге страстное фото. 44-летняя артистка показала своего любимого мужчину. Правда, как водится, сделала это в традиционной манере - явила поклонникам жениха по частям, впрочем, себя тоже. На этот раз в кадр попали черные носки и джинсы мужчины.

При этом танцовщица закинула свои ножки на избранника. Судя по всему, Настя позировала в микро-шортах или трусиках. "Прекрасные романтические вечера по-прежнему можно проводить дома...", - гласит подпись к фотографии.

Кстати, жених танцовщицы - мастер на все руки. Ранее артистка показала розу из туалетной бумаги, которую он смастерил специально для нее. "Когда белая роза, созданная любимым, приобретает особую ценность. Сейчас, к сожалению, многие цветочные салоны закрыты... Но я без цветов не мыслю своей жизни. Предложите любимым радовать вас и такими нюансами", - похвасталась артистка.

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Прекрасные романтические вечера...
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Комментарии знаменитость предусмотрительно отключила - слишком часто ей приходится сталкиваться с атакой хейтеров. Бывшей приме Большого театра, как и любому человеку, неприятно читать оскорбительные сообщения. А попытки звезды вразумить злопыхателей не имеют успеха.

Кстати, Насте действительно многие завидуют - она всего добилась сама. Стала успешной и богатой, сама купила роскошный особняк, в который вложила не только миллионы рублей, но и всю душу. Свое гнездышко балерина обустроила по последнему слову техники. В трехэтажном коттедже шикарная обстановка и дорогая отделка. Танцовщица не раз признавалась в любви к дому и называла его своей крепостью.

Хоромы площадью 850 квадратных метров с участком 17 соток стали ее собственностью за два миллиона долларов. В особняке есть кухня и семь больших комнат.

Примерно 40 минут на машине от центра столицы - и Настя уже на месте. Ее встречают роскошная мраморная лестница, повсюду фрески - портреты Волочковой, хрустальные люстры, светлая мебель, рояль, подаренный Николаем Басковым в знак любви, камин, мягкие ковры. И, конечно же, обожаемая баня. Она спасает балерину от болезней.

Не секрет, что артистка - известная любительница закалки. После жаркой парилки она смело прыгает в ледяную купель. Анастасия уверена - это именно то, что поможет противостоять любой заразе, в том числе и коронавирусу. Знаменитость на радость соседям по утрам выбегает на улицу в чем мать родила и окунается в бочку с ледяной водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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