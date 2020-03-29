Анастасия Волочкова без штанов выступила с неожиданным заявлением

Анастасия Волочкова из-за пандемии коронавируса самоизолировалась в своем шикарном особняке в Подмосковье. Компанию балерине составляет ее тайный возлюбленный, которого она прячет от посторонних.

Анастасия Волочкова показала, как проводит время на карантине. Она разместила несколько фотографий. Судя по кадрам, танцовщица и ее избранник жарят шашлыки, греются у костра и трапезничают прямо на свежем воздухе.

"Обстановка по кайфу!", - подписала один из снимков 44-летняя артистка. Она позирует в белом пуховике, красных унтах, но при этом без штанов. Волочкова сидит на шпагате прямо на траве напротив костра. Настя, почувствовав вкус весны и тепла, решила ограничиться лишь микро-шортиками тигровой расцветки, которые из-под куртки совсем не видны. Их можно заметить лишь, когда балерина распахивает пуховик.

volochkova_art Обстановка по кайфу!

Но уже следующий кадр явил Настю в подвесных плетеных качелях. При этом под этим фото балерина сделала громкое и неожиданное заявление.

"Я с рождения жила в коммунальной квартире. На улице Чайковского в Ленинграде. С четырех лет - в двухкомнатной небольшой квартире. В одной комнате, которая называлась «большой» площадью 14 квадратных метров, мои родители вмонтировали для меня балетный станок, у которого я трудилась и пахала с девяти лет... Каждый день. С частным педагогом, возвращаясь после училища...", - начала свой монолог звезда.

volochkova_art Вместо злорадства порадуйтесь за меня

Однако когда ей было 17 лет, ее семья потеряла эту квартиру. На тот момент Настя уже была солисткой Мариинского театра. "И тогда мы вновь скитались всей семьей по коммуналкам, потом снимали однокомнатную квартиру... Мама, папа, бабушка инвалид без ноги, кот, собака, попугайчик и хомячок...", - откровенничает Волочкова.

Когда она стала зарабатывать, то первое, что сделала, купила квартиру у театра маме, а затем обеспечила жильем и отца. "Я много в жизни видела потерь и предательства. А сейчас я живу во дворце. Я его сама себе купила. И достойна того, чтобы жить в таких условиях. И карантин у меня великолепный!", - похвасталась артистка.

volochkova_art Прекрасное утро

После чего обратилась к своему возлюбленному со словами благодарности. Как выяснилось, мужчина подарил ей домашний театр. "Это выглядит так, как если Волочкова не идет в Большой, то Большой идет к Волочковой. И, кстати, в отличии от Большого на ремонте моего домашнего большого театра мы не экономили и ничего не украли. Он стал спасением в сегодняшние времена, когда закрыли все театры, включая Большой. И вместо злорадства порадуйтесь за меня. Я еще многими интересными проектами из этого театра вас приятно удивлю", - пообещала балерина.