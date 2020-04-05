Почему наше государство ведет себя, как «скупой рыцарь»

Центробанк России предупредил: платежи россиян по кредитам во время нерабочих дней, продленных до конца апреля, должны осуществляться в срок. А для тех, у кого появится право не кредитные каникулы, они не будут бесплатными, проценты продолжат начислять. Ну и кроме того, весь выходной апрель будут оплачен не государством, а самими работодателями.

Российское государство проявляет, пожалуй, наибольшую скаредность в пору пандемии на фоне всех других сколь-либо значимых стран. И если в странах Запада пакеты экономической помощи разнятся от 10% ВВП (в США это уже более 2 трлн долларов) до 20%, как в Германии, то в РФ пока обозначены меры на 0,3% ВВП. Причин такой «скаредности», на мой взгляд, несколько.

Во-первых, государство не ценит частный бизнес, особенно малый и средний и не считает его значимым для экономики. Это, в его глазах, «торгаши и барыги». К тому же, если в развитых странах малый и средний бизнес дает до 60-70% ВВП, то у нас – около 20%

Во-вторых, у России, в отличие от Америки и стран Европы, нет ни 2 трлн долларов, ни сотен миллиардов евро, которые можно «напечатать». Мировые рынки заимствований для нас сегодня фактически закрыты из-за санкций. Падение цен на нефть становится катастрофическим. И в результате заморозки мировой экономики наши бюджетные потери (а на внешнюю торговлю в России приходится до 40% ВВП, тогда как в США – около 20%) будут исчисляться в триллионах рублей. Масштаб этих потерь пока даже сложно подсчитать. И государство, возможно, исходит из худшего сценария, когда речь может пойти о мобилизационной экономике и под вопрос будет поставлено снабжение самыми необходимыми товарами. И тут уж будет не до спасения сети кофеен, ресторанов или парикмахерских. В конце концов, малый бизнес (по-нашему) в годы НЭП после разрушительной Гражданской войны возродился буквально за пару лет. Правда, на фоне голода и полного разорения.

В-третьих, физическим лицам от государства тоже никакой особой помощи ждать не стоит. На фоне того, что, например, в закредитованной по уши Италии самозанятые за март получили по 600 евро, в Германии им одноразово перевели 5 тысяч евро, а в Австрии спросили предпринимателей и самозанятых, сколько им надо, и просто удовлетворили эти просьбы. Ничего этого у нас не будет. Не «раскатывайте губы». Максимум, что будет – это нищенское пособие по безработице. В лучшем случае – продуктовые карточки.

Но все это не только потому, что у государства нашего нет денег (в бюджете) и оно, объективно, беднее стран Европы и Америки. Деньги есть. У кого надо. Но для проведения более социально ориентированной экономической политики нужна принципиально другая политика в буквальном смысле этого слова. Нужны принципиально другие ПОЛИТИЧЕСКИЕ решения. Но в России на сегодня нет политических сил, которые способны заставить действующую власть принять такие решения.