В чем загадка Феррары – итальянского городка, где не болеют коронавирусом

Коронавирус SARS-CoV-2 не перестает удивлять специалистов. Недавно он подбросил еще одну загадку. В Италии, настрадавшейся от распространения опасного заболевания COVID-19, в одном древнем городе под названием Феррара наблюдается прелюбопытный феномен.

Оказалось, что жители города практически не восприимчивы к коронавирусной инфекции. В соседних селениях переполнены больницы, очереди в крематорий. А Феррара как заговоренная – по сравнению с остальной Италией здесь подозрительно мало случаев заболевания!

Быть может, тому причина славная многовековая история города, жители которого прошли не одно нашествие, пережили гуннов и варваров лангобардов? Высказывалось и предположение, что это все потому, что жители Феррары испокон веков жили в малярийной области и тем самым укрепили иммунитет, а быть может, причина в заболевании талассемией, - такие предположения высказывал комиссар службы гражданской обороны Серджо Вентури в газете La Nuova Ferrara.

Заинтересовал феномен Феррары и российских ученых. Вот, что сказал «КП» ученый-кардиолог, профессор, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили.

- Действительно бывают и врожденные особенности, защищающие от заражения вирусами. Это связывают с тем, что в этом регионе довольно распространено относительно редкое врожденное заболевание – бета-талассемия, «защищающая» жителей от малярии и, вероятно, и от коронавирусного заражения.

Талассемия – группа генетически обусловленных заболеваний крови, при которых нарушается образование цепей гемоглобина в эритроцитах. Ее еще иногда называют средиземноморской анемией, поскольку заболевание нередко встречается в странах средиземноморского бассейна. Хотя родиной считается Африка, где в отдельных странах талассемией болеют до четверти населения. Больные некоторыми формами талассемии считаются устойчивыми к заболеванию малярией. Что интересно, одним из самых перспективных препаратов по лечению COVID-19 часть экспертов считает именно антималярийный гидроксихлорохин:

- Я лично возлагаю большие надежды на уже упомянутый гидроксихлорохин и с первого дня всеми доступными способами активно рекомендовал его для использования, - продолжает Симон Мацкеплишвили. Он не вошел в первые [российские] протоколы по лечению COVID-19, а потом не знаю, что повлияло - мое упорство на ТВ и в прессе или здравый смысл, но теперь он включен во все рекомендации.

Есть много механизмов, объясняющих его противовирусный эффект, но факт в том, что применение этого препарата значительно улучшает состояние пациентов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762850" frameborder="0"></iframe> Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

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