У жителей итальянской Феррары может быть иммунитет к коронавирусу

1 Апр 2020 2020-04-01T08:40:47+03:00

У жителей Феррары может быть иммунитет к коронавирусу Фото: REUTERS

С начала пандемии в провинции заразились всего 307 человек, тогда как сам регион Эмилия-Романья занимает второе место в стране по числу инфицированных

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Жители итальянской провинции Феррара региона Эмилия-Романья могут иметь иммунитет к новому коронавирусу COVID-19. Об этом свидетельствуют данные о числе зараженных и заявление местного комиссара службы гражданской обороны Серджио Вентури.

"Если смотреть на заболеваемость в провинции Феррара, можно заметить, что в столице зафиксировано всего несколько случаев заражения, все остальные были выявлены преимущественно на границе с Болоньей. Большая часть провинции убереглась", - цитирует комиссара газета La Nuova Ferrara.

По словам Вентури, с самого начала пандемии в Ферраре коронавирусом заразились всего 307 человек. При том, что регион Эмилия-Романья занимает второе место в Италии по числу пациентов с COVID-19.

Предполагается, что причиной такой статистики может быть иммунитет местных жителей к новой инфекции. Он мог проявиться из-за распространенного на местности наследственного заболевания крови (талассемия) или с тем, что в провинции часто болеют малярией.

Тем временем, общее число зараженных коронавирусом в Италии превысило 105,5 тысячи человек. Из них почти 13 тысяч скончались. Сайт kp.ru публиковал актуальную статистику.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770023" frameborder="0"></iframe> Безлюдная из-за карантина Флоренция с высоты птичьего полета.

ИСТОЧНИК KP.RU