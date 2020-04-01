У жителей итальянской Феррары может быть иммунитет к коронавирусу
Жители итальянской провинции Феррара региона Эмилия-Романья могут иметь иммунитет к новому коронавирусу COVID-19. Об этом свидетельствуют данные о числе зараженных и заявление местного комиссара службы гражданской обороны Серджио Вентури.
"Если смотреть на заболеваемость в провинции Феррара, можно заметить, что в столице зафиксировано всего несколько случаев заражения, все остальные были выявлены преимущественно на границе с Болоньей. Большая часть провинции убереглась", - цитирует комиссара газета La Nuova Ferrara.
По словам Вентури, с самого начала пандемии в Ферраре коронавирусом заразились всего 307 человек. При том, что регион Эмилия-Романья занимает второе место в Италии по числу пациентов с COVID-19.
Предполагается, что причиной такой статистики может быть иммунитет местных жителей к новой инфекции. Он мог проявиться из-за распространенного на местности наследственного заболевания крови (талассемия) или с тем, что в провинции часто болеют малярией.
Тем временем, общее число зараженных коронавирусом в Италии превысило 105,5 тысячи человек. Из них почти 13 тысяч скончались. Сайт kp.ru публиковал актуальную статистику.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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