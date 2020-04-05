2020-04-05T23:03:52+03:00
Звезды

"Только и жрете целыми днями": Лариса Гузеева пристыдила мужа и дочь

60-летняя телеведущая с утра до ночи стоит у плиты
Ольга ЛИБГАРДТ
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Гузеева целыми днями стоит у плиты, чтобы порадовать близких деликатесамиГузеева целыми днями стоит у плиты, чтобы порадовать близких деликатесамиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Крутой нрав Ларисы Гузеевой хорошо известен всей стране. Зрителям шоу "Давай поженимся" не раз являлись свидетелями того, как 60-летняя ведущая передачи отчитывала нерадивых женихов и невест, ищущих семейное счастье. На днях выяснилось, что от звезды фильма "Жестокий романс" достается и ее близким.

Поклонники Ларисы Гузеевой знают - с актрисой шутки плохи. Чуть что не по ее, она за словом в карман не лезет. Лариса Андреевна, как и все россияне, находится на самоизоляции. Компанию артистке составляют ее муж Игорь Бухаров и любимая дочь Ольга, которую все в семье зовут просто Лелей.

Гузеева целыми днями стоит у плиты, чтобы порадовать близких деликатесами. Она обожает готовить и часто показывает поклонникам результаты своего труда. Однако домочадцы вошли во вкус. Находясь на карантине, члены семьи знаменитости стали есть в разы больше.

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Ну что тут скажешь...
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Артистка разместила в блоге ролик, на котором высказала все, что думает о родственниках. В кадре запечатлен супруг звезды. 59-летний ресторатор накрылся одеялом и стоит в таком виде около холодильника. В какой-то момент мужчина отваживается приоткрыть дверцу, но сразу же закрыл ее, так как услышал окрик жены.

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Я ответила
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"Вот так он стоит у холодильника уже сутки. А ну-ка, закрой и молись давай! Сволочи! Только и жрете целыми днями", - эмоционально высказалась актриса. Супруг послушно начал молиться.

Дочери в этот момент рядом не было, но Лариса Андреевна и ее имела ввиду. 19-летняя Ольга занимает себя экспериментами с макияжем. Недавно она потратила полдня на то, чтобы создать пугающий образ с красными тенями, "кровавыми" слезами и отсутствием бровей.

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Вот так творит моя дочь на карантине...
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При этом телесваха предупредила, что комментарии предусмотрительно закрыла. "Вот так творит моя дочь на карантине. Прошу прощения у моих дорогих подписчиков, что закрываю комментарии: слишком много расплодилось уродов", - написала под публикацией Гузеева.

Лариса Гузеева: как актриса искала семейное счастье.Сложно поверить, но красавице Ларисе Гузеевой исполнилось 60 лет! К юбилею актрисы и бессменной ведущей «Давай поженимся» вспомним, как она искала (и нашла!) своё семейное счастье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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