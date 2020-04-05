"Только и жрете целыми днями": Лариса Гузеева пристыдила мужа и дочь

Крутой нрав Ларисы Гузеевой хорошо известен всей стране. Зрителям шоу "Давай поженимся" не раз являлись свидетелями того, как 60-летняя ведущая передачи отчитывала нерадивых женихов и невест, ищущих семейное счастье. На днях выяснилось, что от звезды фильма "Жестокий романс" достается и ее близким.

Поклонники Ларисы Гузеевой знают - с актрисой шутки плохи. Чуть что не по ее, она за словом в карман не лезет. Лариса Андреевна, как и все россияне, находится на самоизоляции. Компанию артистке составляют ее муж Игорь Бухаров и любимая дочь Ольга, которую все в семье зовут просто Лелей.

Гузеева целыми днями стоит у плиты, чтобы порадовать близких деликатесами. Она обожает готовить и часто показывает поклонникам результаты своего труда. Однако домочадцы вошли во вкус. Находясь на карантине, члены семьи знаменитости стали есть в разы больше.

_larisa_guzeeva_ Ну что тут скажешь...

Артистка разместила в блоге ролик, на котором высказала все, что думает о родственниках. В кадре запечатлен супруг звезды. 59-летний ресторатор накрылся одеялом и стоит в таком виде около холодильника. В какой-то момент мужчина отваживается приоткрыть дверцу, но сразу же закрыл ее, так как услышал окрик жены.

_larisa_guzeeva_ Я ответила

"Вот так он стоит у холодильника уже сутки. А ну-ка, закрой и молись давай! Сволочи! Только и жрете целыми днями", - эмоционально высказалась актриса. Супруг послушно начал молиться.

Дочери в этот момент рядом не было, но Лариса Андреевна и ее имела ввиду. 19-летняя Ольга занимает себя экспериментами с макияжем. Недавно она потратила полдня на то, чтобы создать пугающий образ с красными тенями, "кровавыми" слезами и отсутствием бровей.

_larisa_guzeeva_ Вот так творит моя дочь на карантине...

При этом телесваха предупредила, что комментарии предусмотрительно закрыла. "Вот так творит моя дочь на карантине. Прошу прощения у моих дорогих подписчиков, что закрываю комментарии: слишком много расплодилось уродов", - написала под публикацией Гузеева.