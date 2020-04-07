2020-04-07T15:31:11+03:00
Звезды

Сын не отходит от Надежды Бабкиной в больнице

70-летнюю певицу ввели в кому, результат на коронавирус пока не известен
Ольга ЛИБГАРДТ
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Информация о том, что Надежду Бабкину госпитализировали в одну из столичных клиник с подозрением на коронавирус, стала достоянием общественности несколько часов назад.Информация о том, что Надежду Бабкину госпитализировали в одну из столичных клиник с подозрением на коронавирус, стала достоянием общественности несколько часов назад.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Информация о том, что Надежду Бабкину госпитализировали в одну из столичных клиник с подозрением на коронавирус, стала достоянием общественности несколько часов назад. Близкие певицы шесть дней скрывали, что у 70-летней звезды возникли серьезные проблемы со здоровьем. У артистки диагностировали двустороннюю пневмонию. Позднее стало известно, что звезду ввели в кому. А ведь неделю назад знаменитость была бодра и вовсю снималась в программе "Модный приговор".

Надежда Бабкина буквально недавно блистала на экране в роли ведущей передачи "Модный приговор". Это про таких, как она, говорят - талантливый человек талантлив во всем. Зрители ее просто обожают, без ума от нее и коллега по программе Александр Васильев. "Мы 31 марта снимались в последний раз вместе, она была абсолютно здорова, прекрасно себя чувствовала", - цитирует историка моды "СтарХит".

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Историк моды Александр Васильев
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По его словам, пока официальных подтверждений коронавируса у Бабкиной нет. "Надежде Георгиевне желаю скорейшего выздоровления. С ней связаться сейчас нет возможности, как и с ее сыном. Он находится с мамой в клинике", - уточнил Васильев.

Ранее единственный наследник звезды Даниил Заседателев подтвердил, что мама в больнице. К слову, Надежда Георгиевна почувствовала себя плохо уже на следующий день после съемок. Вызвала скорую, ее госпитализировали.

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Специальный выпуск "Модного приговора" к юбилею Народной артистки России Надежды Бабкиной
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Подруга певицы Клара Новикова предположила, что вокалистка могла сильно простудиться на одной из съемочных площадок. У Бабкиной в последнее время был очень напряженный график. "У нее было много мероприятий, она отмечала свой юбилей, съемки на телевидении у нее", - цитирует Новикову "Звезда".

Напомним, новости о госпитализации главной казачки российской эстрады появились 6 апреля. При этом молодой муж Евгений Гор опровергал факт госпитализации жены, называя новость "абсолютным фейком". Мужчина заверил, что Бабкина сидит дома, занимается хозяйством. Но в итоге стало известно, что певице диагностировали обширную двустороннюю пневмонию и срочно госпитализировали 1 апреля. "Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому", - сообщили осведомленные источники. В свою очередь, врачи утверждают, что состояние артистки хоть и тяжелое, но стабильное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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