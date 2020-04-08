Коронавирус в Израиле: Горожане стучат друг на друга за нарушение карантина, а пособия по безработице не хватает, чтобы покрыть кредиты

КОЕ-ГДЕ БЕЗРАБОТНЫХ — 70%

Вот уже три недели я в Израиле в условиях тотального карантина. Выход из дома — не более, чем на 100 метров. Если дальше — то только в магазин за продуктами. Закрыто абсолютно все, кроме продуктовых.

Уровень безработицы впервые в истории государства достиг 27% трудоспособного населения. А в курортном Эйлате на берегу Красного моря — безработных 70%. Это лишь официальные цифры на основе запросов на пособие. Но немало израильтян прав на таковое не имеют, поскольку не отработали необходимые 12 месяцев для обращения за господдержкой. Ещё цифры не учитывают фрилансеров, частично занятых, а также 230 тысяч нелегальных мигрантов, чье положение стало просто катастрофическим. Раньше нелегалы из Африки, Филиппин (а также Украины, Грузии и Молдовы) подрабатывали по-черному, но теперь лишились и этого скромного заработка.

Народ стал привыкать, научился обходить карантинные ограничения, не провоцируя полицию на штрафы. Люди ходят на прогулки (запрещено) с авоськами помидоров, якобы из магазина. Детей выгуливают под предлогом «передачи ребенка бабушке», даже если та живет в другом городе. Проверять никто не будет. Как правило, достаточно уверенно объявить полиции цель пребывания вдали от дома. Проверять, так ли это, возможности у властей просто нет.

ТАК КТО ЖЕ НАПИСАЛ ТРИ МИЛЛИОНА ДОНОСОВ?

Еще участилось стукачество. Когда бдительные граждане сообщают: мол, сосед вместо 100 метров отошел на 120, а соседка под предлогом выгула собачки посмела впервые за последние дни вывести ребенка из дома подышать свежим воздухом.

Вот пример. Женщина, воспитывающая одна двух маленьких детей, продолжает ходить на работу. Ей и так тяжело, она платит за квартиру, а раньше — ещё и за детские сады. Сейчас те закрыты, карантин же. Детей оставить не с кем. Договорилась с соседкой, чтобы присмотрела за детишками, тем более, у соседки и своих двое. И вот сиделка вышла на лавочку возле дома со всей оравой детей. Что вы думаете? Бдительные граждане тут же настучали в полицию. Ужас, стихийный детский сад, рассадник коронавируса! Приехал патруль, было неприятно, но обошлось — парни оказались адекватными и штрафовать на первый раз не стали. Мать задает вопрос полиции: «А кому оставить детей, когда родители на работе и садики закрыты?». Те разводят руками: мы люди маленькие, все претензии к властям.

Безумный ажиотаж в магазинах в первые дни — сейчас прекратился, в битве за туалетную бумагу — перемирие. Зато пронесся слух, будто яиц скоро не будет. Люди накупили их в невероятных количествах. Знакомая семейная пара умудрилась взять 50 лотков с яйцами по 10 штук в каждом. Забили весь холодильник. И надо же было такому случиться — холодильник сломался и перестал морозить. Они бросились искать рефрижераторного умельца. Ха-ха! Половина специалистов сами в карантине, а у других выезды расписаны на неделю вперед. Пока несколько дней метались туда-сюда, яйца протухли.

Я было успокаивал погрустневших друзей тем, что это произошло бы в любом случае. Ведь физически не съесть такое количество! И… как только они выбросили протухшие яйца — этот продукт реально пропал из магазинов!

Вот уже три недели я в Израиле в условиях тотального карантинаФото: REUTERS

«НЕЛЕЧКА, ЯИЦ БОЛЬШЕ НЕТ» КАК СЦЕНАРИЙ ПРОДУКТОВОЙ КАТАСТРОФЫ

Пытаюсь понять, почему же так происходит. Главная проблема — неразбериха с правилами карантина. Они меняются почти каждый день! Если не лазить в интернет по несколько раз на дню и не искать новости, точно нарветесь на штраф.

Теперь к загадке пропавших яиц. На днях власти объявили, что «в связи с Пасхой вводится комендантский час, с 16:00 до 7 утра на следующий день нельзя выходить из дома».

Затем пронесся слух, что якобы «сегодня продуктовые магазины закроются вплоть до воскресенья», то есть на четыре дня подряд. Народ бросил все дела и рванул закупаться, в результате очереди в магазины вытянулись на сотни метров. Владельцы супермаркетов устали отвечать на однообразные вопросы и вывесили при входе объявления: «Яиц нет», «Молока нет», а кое-где и «Мяса нет».

Паника раскручивалась. Объявления лишь усилили страх, и перепуганные домохозяйки стали распространять ужастики дальше: «Нелечка, нигде нет яиц!», хотя их, возможно, нет конкретно в этом магазине, но есть в соседнем.

В итоге же выяснилось, что комендантский час вводится всего на один день, чтобы избежать массовых скоплений и гуляний людей — а вовсе не «со среды до воскресенья». Откуда взялся слух про четыре дня комендантского часа? Кто-то написал в газете со ссылкой на какого-то чиновника среднего ранга, и все перепечатали. Для паники достаточно.

Да и разъяснительная работа ведётся плохо, даже в рядах руководителей страны нет единой позиции. Вот заговорили об обязанности всех носить маску при выходе из дома и штрафах за ее отсутствие. Тут же маски пропали из магазинов — карательные меры пришлось отменить. Итог: вроде как маски обязательны, но сами же граждане в этом не уверены. То пишут в новостях, что теперь без масок не впустят в магазины. Но смотришь — половина покупателей без масок. Да и вообще пользоваться ими люди не умеют, одноразовые часто надевают многократно, да еще и передавая членам семьи.

ОТКРОЮ ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ: СКОЛЬКО ЖЕ ДЕНЕГ ПОЛУЧИЛИ БЕЗРАБОТНЫЕ?

И вот лежат миллионы израильтян дома на диванах и ничего не делают. Смотрят фильмы, тупят в телефоны. Спасают мир от коронавируса. Какое-то подобие отпуска за все годы, что впахивали для подъёма экономики. Стали получать удовольствие. Но наступила четвертая неделя карантина, и власти заявили, что экономике нанесен вред на более чем 50 миллиардов долларов. И что после пасхальных праздников пора начинать возвращаться к жизни. Не сразу, поэтапно, но дальше лежать на диванах не получится.

Люди напряглись. О доле безработных я уже писал в начале. И ведь далеко не все смогут вернуться в офис либо за станок в один миг, когда премьер-министр даст такую команду. Много фирм разорены, нарушены логистические цепочки, сокращен персонал — до половины уволенных рискуют остаться таковыми и после прекращения карантина.

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Второй удар для фанатов лежания на диване: зачисленные 6 апреля пособия по безработице внезапно оказались меньше, чем ожидали. То есть я, как эдакий Супермен, с пультом от телевизора спасаю мир, а вы мне выплатили лишь 50% обычной зарплаты?

Конкретный пример: семья израильских родственников, сурово меня ругавшая за неуважение к карантину и сомнения в грамотности решений свыше, вдруг получила первую выплату от Собеса. И ахнула. За месяц в вынужденном отпуске им перечислили суммарно 10 тысяч шекелей (210 тысяч рублей).

Прежде, чем вы скажете: да они с жиру бесятся! — я вам отвечу, что это ровно половина их обычной зарплаты. В феврале их совокупный доход достигал 20 тысяч шекелей (420 тысяч рублей). А ведь они только что купили квартиру и платят ипотеку. У них два новых автомобиля, за которые тоже еще не расплатились. И еще у них трое детей. Половина обычного дохода уходила на погашение ипотеки, кредитов и прочего.

И вчера они получили выплаты, которых хватает только на еду и ежедневные траты, но абсолютно недостаточно на выплаты долгов. Власти пообещали отложить погашение ипотек и кредитов на некоторое время — но, во-первых, это пока лишь планы и банки шлют строгие предупреждения насчет задержек платежей, а, во-вторых, даже если выплаты перенесут, например, на июнь, то откуда люди возьмут деньги?

Заканчиваю на позитиве. Бонусом для израильтян стало резкое падение цен на нефть: если в феврале литр 95 бензина стоил 6,50 шекелей (140 рублей), то сегодня — всего 4,89 шекелей (96 рублей). Правда, перемещаться между городами страны на автомобилях запрещено. Карантин же!

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