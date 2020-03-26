Коронавирус в Израиле: за нарушение карантина — штраф $820, в первый день наказаны уже 200 человек

Ситуация в Израиле в бытовом плане меняется к худшему с каждым днем. 24 марта премьер Биньямин Нетаньяху подписал указ о введении тотального карантина с запретом покидать квартиру (кроме как для покупки продуктов в ближайшем магазине, посещения аптеки или врача).

Подышать воздухом разрешается возле дома, не отдаляясь дальше, чем на 100 метров от подъезда. Для контроля на улицы вывели всю полицию города и муниципальных инспекторов. Штрафы конские: от 3000 шекелей (820 долларов или примерно 65 тыс. руб. по нынешнему курсу). За первый же день тотального карантина таковые выписали почти двумстам гражданам.

Запретили посещать парки и пляжи. Закрыты все кафе и рестораны. Закрыты все магазины, кроме продуктовых. Перегорела в ванной лампочка — нигде не купить. Закрылись все стоматологические кабинеты, поскольку они считаются опасными в плане распространения инфекций. Теперь, не дай бог, заболит зуб.

Прекращено движение поездов, и на 75% сокращено число автобусных маршрутов внутри городов. Разрешена только подвозка работников на место работы. Если, конечно, работодатель её, эту подвозку, организует. Но им проще человека уволить, чем тратиться на корпоративный автобус или такси, особенно в маленьких фирмах.

Вчера местные СМИ написали: число потерявших работу достигло 600 тыс. человек, в том числе за минувшие сутки — 64 тысячи. Для маленького Израиля это четверть всего трудоспособного населения. До коронавируса безработных было впятеро меньше. Все эти люди рванули в бюро по трудоустройству, надеясь на пособие по безработице. Но его надо ещё получить (о чём ниже).

Хуже всего частным предпринимателям. Программы поддержки малого бизнеса и самозанятых только обсуждаются, хотя по факту люди уже остались без дохода из-за полной остановки деловой активности в стране.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763128" frameborder="0"></iframe> В Израиле для избирателей, которые находятся в карантине из-за коронавируса, созданы специальные кабины для голосования.

Ну ладно, сидим в карантине, иногда выходим за покупками. Но что считать нарушением «режима», а что нет? Правила совершенно сырые, нет четких формулировок, все отдано на откуп рядовым сотрудникам полиции, которые и будут решать, насколько вы «преступник».

Например, в соответствии с указом вы должны делать покупки в ближайшем магазине. Но не дано определение того, что такое «ближайший». А что, если нужный вам продукт там не продается, и надо поехать в другой конец города? Ответов нет.

Отменив городской транспорт, власти не подумали о том, что теперь людям придется ходить пешком многие километры. Круг замкнулся — считать ли человека идущего пешком за продуктами в другой конец города «прогуливающимся», то есть злостным нарушителем карантина?

Еще нельзя гулять с детьми, зато можно выгуливать собак. Где логика? Хитрые израильтяне быстро смекнули, что раз гулять с ребенком нельзя, а с собакой можно — выгуливают четвероногих вместе со спиногрызами. Никогда еще израильские собаки не гуляли так подолгу! Счастливы, наверное. Один знакомый одолжил своего добродушного карликового пинчера для прогулки соседям, с которыми дружит. Тем надо выгулять детей, а своей собаки нет. Вот и взяли в аренду.

Другие стали выходить на прогулку с пакетиком овощей. Взятым из дома. Когда полиция интересуется — они отвечают: «Иду домой из магазина». Сегодня сосед пожаловался, что возвращался с работы на машине, и его остановила полиция. Потребовали доказательств, что он возвращается с работы, а не просто катается по городу? «Хотите подтверждение? Позвоните на фирму и спросите». Те звонить не стали. Отпустили, но ощущения остались неприятные.

Зато есть маленькие радости: пока гулял с собачкой — сделал приседания и легкую разминку. И это кажется людям разумным, поскольку сидеть дома в переполненных квартирах, с уставшими от безделья детьми и еще и без денег (власти обещают пособия лишившимся работы, но оформление документов занимает до двух месяцев) - удовольствие ниже среднего.

Внезапно в жуткой ситуации оказались тысячи одиноких стариков, которым и раньше было непросто ходить в магазины, готовить, содержать в порядке квартиру. Теперь им придется научиться пешком ходить в поликлинику и аптеку, куда прежде ездили автобусом. Конкретный пример: от нашего дома до ближайшей поликлиники 4 километра по прямой. Отправляясь в магазин, захожу к пожилой соседке и спрашиваю, не купить ли ей чего по пути. Для нее такие пешие походы через половину города — просто катастрофа (а денег на такси нет), плюс можно элементарно заразиться.

Государство в некоторых случаях обеспечивает пожилым сиделку, но, во-первых, далеко не всем, а во-вторых, не каждая сиделка согласится ходить на работу пешком, особенно если живет далеко. Да и покупать бабушке продукты она, строго говоря, не обязана, только если по доброте душевной. Ее задача — лишь помочь по хозяйству.

Плохо стал работать интернет, ведь куча людей сидят посреди рабочей неделе дома и смотрят фильмы онлайн, скорость упала. Дозвониться до техподдержки нереально.

Общественность все более склоняется к тому, что предпринятые властями меры избыточны. Многие злословят, будто премьер Нетаньяху намеренно нагнетает обстановку, чтобы сорвать судебные слушания, где должны были изучаться его коррупционные схемы.

Хотя есть и другое мнение: «В Италии трупы увозят грузовиками, и это угрожает и нам. Власти не могут ошибаться, у них есть математические модели распространения эпидемии, надо выполнять все их требования».

А мы сидим по домам и ждём… непонятно чего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768483" frameborder="0"></iframe> Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

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