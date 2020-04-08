"Филлеры раздули мое лицо и щеки": Виктория Боня оправдалась за изменения внешности

Виктория Боня буквально помешана на том, чтобы выглядеть хорошо. Вот уже несколько месяцев звезда "Дома-2" делится с поклонниками секретами красоты. Звезда говорит, что благодаря матушке-природе по-прежнему хороша собой. Она также публикует видео и фото, на которых учит девушек сохранять молодость. Но одно из недавних сообщений спровоцировало скандал. Модель резко высказалась в адрес своей коллеги Алены Шишковой, заявив, что у 27-летней блондинки раздутое лицо и неестественная мимика. Алена молчать не стала и посоветовала Боне вытащить из себя имплантаты и филлеры, раскрыв истинную правду о ее "натуральности".

Виктория Боня который день отбивается от шквала критики. Сначала модель была вынуждена извиняться перед Аленой Шишковой. Однако градус народного возмущения не снижался. Поклонники призвали 40-летнюю звезду "Дома-2" честно признаться, что она делала пластику.

В итоге телеведущая сдалась. Она оправдалась, что действительно ставила эксперименты над собственной внешностью. И даже опубликовала ряд фото и видео того, как менялось ее лицо с годами. Телеведущая также поведала, к каким услугам прибегала ради сохранения молодости и красоты.

"Девочки, давайте разберемся про уколы и филлеры. Начнем по порядку. Вы пишете - Вика, зачем ты обманываешь, ведь ты же сама колола себе инъекции. Я и не отрицаю, что делала это... У меня была ассиметрия лица, одна щека была ниже другой. И те филлеры, которые мне когда-то кололи в носогубки, просто раздули мое лицо и щеки", - начала свою исповедь Вика

Она рассказала, что гиалуроновая кислота притягивает воду. Потому рано или поздно красота женщины теряется. "Черты лица уже становятся не ее, она становится, как раздутый шарик", - честно призналась Боня.

По ее словам, врач сделал ей контурную пластику. "Чтобы все то, что у меня есть, со временем, на правильном каркасе, ушло и вернулись мои черты лица... Следующий шаг был, когда мы делали филлеры под глаза, потому что мне хотелось заполнить эти пустоты", - добавила красавица.

Сейчас модель ведет здоровый образ жизни, старается регулярно заниматься спортом, а вместо уколов красоты и подтяжки делает корректирующий массаж лица. С недавних пор скальпель и игла у нее в черном списке.

Поклонники поблагодарили кумира за честность. Но и без критики не обошлось.

"Слишком много оправдываетесь по поводу пластики", "Филлеры, гиалуронка, гель, радиесс, каркас-маркас. И говорит, такая уже с рождения", "Радиесс это и есть контурная пластика. ‍ И объем он тоже дает, тот же филлер - просто принцип работы чуть другой", "Вика, эти посты для тех, кто не разбирается в пластике и уколах красоты. Хватит вам уже оправдываться и скрывать правду. Ринопластика, маммопластика - все это вы делали. Носогубки вы колете, диспорт или ботокс - тоже. Углы нижней челюсти, скулы - все это сделано. Кого вы хотите обмануть? «Взгляд лисички» сделан нитями, так же сделаны губы. Почему вы это скрываете?", - обратились к ней фолловеры.

В ответ Вика ответила: "Я никогда не скрывала, что делаю".