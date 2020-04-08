2020-04-08T19:34:03+03:00
Звезды

"Филлеры раздули мое лицо и щеки": Виктория Боня оправдалась за изменения внешности

40-летняя модель впервые раскрыла правду о своей пластике
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
40-летняя модель впервые раскрыла правду о своей пластике40-летняя модель впервые раскрыла правду о своей пластикеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Виктория Боня буквально помешана на том, чтобы выглядеть хорошо. Вот уже несколько месяцев звезда "Дома-2" делится с поклонниками секретами красоты. Звезда говорит, что благодаря матушке-природе по-прежнему хороша собой. Она также публикует видео и фото, на которых учит девушек сохранять молодость. Но одно из недавних сообщений спровоцировало скандал. Модель резко высказалась в адрес своей коллеги Алены Шишковой, заявив, что у 27-летней блондинки раздутое лицо и неестественная мимика. Алена молчать не стала и посоветовала Боне вытащить из себя имплантаты и филлеры, раскрыв истинную правду о ее "натуральности".

Виктория Боня который день отбивается от шквала критики. Сначала модель была вынуждена извиняться перед Аленой Шишковой. Однако градус народного возмущения не снижался. Поклонники призвали 40-летнюю звезду "Дома-2" честно признаться, что она делала пластику.

В итоге телеведущая сдалась. Она оправдалась, что действительно ставила эксперименты над собственной внешностью. И даже опубликовала ряд фото и видео того, как менялось ее лицо с годами. Телеведущая также поведала, к каким услугам прибегала ради сохранения молодости и красоты.

"Девочки, давайте разберемся про уколы и филлеры. Начнем по порядку. Вы пишете - Вика, зачем ты обманываешь, ведь ты же сама колола себе инъекции. Я и не отрицаю, что делала это... У меня была ассиметрия лица, одна щека была ниже другой. И те филлеры, которые мне когда-то кололи в носогубки, просто раздули мое лицо и щеки", - начала свою исповедь Вика

Она рассказала, что гиалуроновая кислота притягивает воду. Потому рано или поздно красота женщины теряется. "Черты лица уже становятся не ее, она становится, как раздутый шарик", - честно призналась Боня.

По ее словам, врач сделал ей контурную пластику. "Чтобы все то, что у меня есть, со временем, на правильном каркасе, ушло и вернулись мои черты лица... Следующий шаг был, когда мы делали филлеры под глаза, потому что мне хотелось заполнить эти пустоты", - добавила красавица.

Сейчас модель ведет здоровый образ жизни, старается регулярно заниматься спортом, а вместо уколов красоты и подтяжки делает корректирующий массаж лица. С недавних пор скальпель и игла у нее в черном списке.

Поклонники поблагодарили кумира за честность. Но и без критики не обошлось.

"Слишком много оправдываетесь по поводу пластики", "Филлеры, гиалуронка, гель, радиесс, каркас-маркас. И говорит, такая уже с рождения", "Радиесс это и есть контурная пластика. ‍ И объем он тоже дает, тот же филлер - просто принцип работы чуть другой", "Вика, эти посты для тех, кто не разбирается в пластике и уколах красоты. Хватит вам уже оправдываться и скрывать правду. Ринопластика, маммопластика - все это вы делали. Носогубки вы колете, диспорт или ботокс - тоже. Углы нижней челюсти, скулы - все это сделано. Кого вы хотите обмануть? «Взгляд лисички» сделан нитями, так же сделаны губы. Почему вы это скрываете?", - обратились к ней фолловеры.

В ответ Вика ответила: "Я никогда не скрывала, что делаю".

Виктория Боня впервые раскрыла правду о своей пластике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Российские школы могут досрочно завершить учебный год
Собянин объяснил, почему в Москву нельзя полностью закрыть
Трамп позвал избирателей Сандерса в свою Республиканскую партию
В Ассоциации туроператоров рассказали, ждет ли Россию срыв туристического сезона
В Москве появились новые сервисы бесконтактной доставки
Берни Сандерс решил выйти из президентской гонки в США
Путин прокомментировал вопрос ограничения транспорта в регионах
Путин поручил направить региональные планы по коронавирусу в рабочую группу Госсовета и кабмину
"Нашу страну это минует": Врач Симон Мацкеплишвили рассказал, что Россия идет по благополучному сценарию с копонавирусом
«В сказку - из дома»: волонтеры будут читать детям книги по телефону горячей линии
Андрей Турчак: Президент поддержал позицию «Единой России» по расширению возможностей использования «ипотечных каникул»
Специалист рассказал, как пожилые люди заражаются коронавирусом
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за гуманитарной помощи из России
Регионы сами будут решать, когда дети смогут вернуться к очному обучению
Центробанк: «истощенность» российской экономики может привести ко второй вспышке коронавируса
Неизвестный сообщил о «минировании» пяти больниц в Москве
Самолёт с россиянами вылетел из Мальдив в Москву
"Выбора сейчас нет": Путин призвал россиян соблюдать режим изоляции
Иммунолог рассказал, защищает ли от коронавируса привика против туберкулеза