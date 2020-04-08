"Я готов быть мальчиком для битья": Андрей Малахов ответил на обвинения в том, что он «уговорил» Лещенко нарушить карантин

В Сети сейчас активно обсуждают, по чьей вине Льву Лещенко пришлось прервать режим самоизоляции. Мол, Андрей Малахов уговорил Льва Валерьяновича приехать на запись программы «Привет, Андрей!», посвященную памяти Валентины Толкуновой. Съемки проходили 17 марта, а накануне 16 марта Лещенко получил письмо, предписывающее соблюдать строгий карантин. 11 марта он вернулся из гастрольной поездки в Америку, где уже во всю бушевала эпидемия.

- Единственный раз, когда я нарушил карантин, это, когда поехал на запись программы, посвященную памяти Валентины Толкуновой, - признался нам народный артист. - Когда меня позвали, я сказал Малахову: «Андрюша, я в режиме самоизоляции». Он мне говорит: «Лев Валерьянович, программа стоит в сетке вещания…» Потом стали редакторы звонить: приезжайте, мы вам дадим отдельную гримерную. Я не мог не прийти – 10 лет прошло со дня смерти Валечки. Я прекрасно себя чувствовал. А вот на следующий день после записи стал заболевать…

Еще более интересную версию рассказал нам концертный директор Лещенко – Олег Дмитриев. По его словам, Лев Валерьянович действительно сначала отказался, но на следующий день ему позвонил кто-то из руководства телеканала и сказал: «Валя (в смысле - Валентина Толкунова – Ред.) на тебя обидится и на том свете не простит, если ты не придешь на программу, посвященную ей». Поскольку Лев Валерьянович - человек сентиментальный, уговоры на него подействовали.

Он и пришел, а через неделю попал в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. И тогда уже все на него накинулись и осудили, мол, как он мог, больной, ходить, представляя потенциальную опасность для окружающих?

Поэтесса Лариса Рубальская, которая тоже участвовала в записи, якобы сказала директору Лещенко: «Как же Лева мог прийти?! Я с ним рядом сидела».

К счастью, никто не заболел. Лещенко, когда вышел из больницы, попросил у всех прощения за то, что доставил людям переживания. Но своими признаниями невольно перевел стрелки на Андрея Малахова…

- При всем уважении к народному артисту я не хочу комментировать его слова, - сказал нам Малахов. - У меня тоже есть своя версия тех событий. Но я воздержусь. Я готов быть мальчиком для битья. Готов принять любую пощечину от народного артиста и быть главным виновным в этой истории. Потому что, если я начну рассказывать, как было дело, тогда всем будет очень неприятно.

Чтобы сгладить невольный конфликт двух знаменитостей, как всегда, нашлась мудрая женщина.

- Я хорошо помню, когда была запись у Малахова, потому что потом считала, сколько дней должна находиться в строгой изоляции, чтобы никого не заразить, - сказала нам Лариса Рубальская. – Я люблю и Льва Валерьяновича, и Андрея, но это несправедливо все сваливать на Малахова. Он делал свою работу. И потом… лично меня ни за что не уговорить, если я считаю иначе. Зачем сейчас обвинять друг друга? Проскочили – и слава Богу.

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