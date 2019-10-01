"Только изумление": Василиса Володина высказалась об уходе Ларисы Гузеевой из "Давай поженимся!"

Периодически ходят слухи о том, что Лариса Гузеева собирается навсегда уйти из шоу "Давай поженимся!". Артистка является бессменной ведущей программы вот уже 11 лет. Однако в этом году разговоры о том, что знаменитость покидает Первый канал, возникли с новой силой. Дело в том, что в прошлом году актриса пережила смерть мамы, после чего впала в депрессию и задумывалась о глобальных переменах в жизни.

Тема возможного ухода Ларисы Гузеевой настолько будоражит народ, что кто-то решил обратиться с вопросом о судьбе ведущей к Василисе Володиной прямо в ее блоге. Астролог расставила все точки над i. 45-летняя cоведущая Гузеевой отметила, что все разговоры беспочвенны. "Нет, конечно!", - написала она.

Володина сообщила, что в настоящее время стартовали съемки нового сезона программы. "Ерунда, слушайте. Несерьезно. Вы почитайте материалы, откуда у них растут ноги. Не хочу комментировать это. Только изумление. У любой информации должен быть источник!", - цитирует ведущую Teleprogramma.pro.

vasilisa.volodina Сегодня начались очередные съемки

Василиса также сообщила подписчикам о традиции, которую ранее практиковали все участники шоу "Давай поженимся!". Каждый загадывал желание, которое непременно сбывалось.

"Когда-то раньше мы практиковали маленькую съемочную магию - загадывали желания. Потом бросили, а сейчас хотелось бы повторить успех. Все, кто хотел бы выйти замуж или жениться в следующем году, или улучшить отношения в паре, сохраняйте пост в закладки и пишите в комментариях «Давай поженимся!». Мы работаем для вас. Мотор!", - призвала народ Василиса.

_larisa_guzeeva_ На старте

Позже сама виновница переполоха разместила фотографию со съемок. Лариса Гузеева позировала в черном платье свободного кроя с аппликацией на плече. Образ дополнили балетки в тон и алая помада. "На старте", - лаконично подписала снимок телезвезда. Поклонники пришли в восторг от ее наряда и оставили в адрес любимицы теплые слова.