Последние новости на утро 9 апреля 2020: Более миллиарда человек может остаться без работы, а ученые рассказали о подавляющем коронавирус за двое суток препарате

Коронавирус наносит значительный урон не только по здоровью людей, но и по их благосостоянию. Экономики практически всех стран мира терпят значительные убытки.

Специалисты Международной организации труда (МОТ) подсчитали, что из-за пандемии в мире число безработных может возрасти на миллиард человек. Еще такое же число подвергается высокому риску сокращения заработной платы.

В Москве число погибших при пожаре дома престарелых возросло до четырех. Предполагается, что там произошло короткое замыкание, в результате которого и произошло ЧП. Сайт kp.ru писал, что из полыхающего здания были спасены 50 человек.

Водолазы обнаружили и извлекли из воды тело правнука Кеннеди. Его нашли на дне водоема на глубине около 7,6 метров. Ранее в 610 метрах от этого места группа специалистов достала из воды тело его погибшей матери.

Ученые выяснили, какой препарат подавляет коронавирус за рекордные двое суток. Лекарство, которое обычно применяется для избавления от паразитов, уже показало свой эффективный результат на зараженных covid-19 клетках.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о покупке блокатора вирусов. С виду он напоминает обычный бейдж, но на деле очищает воздух от различных инфекций, помогая сохранить здоровье своего обладателя. Кстати, Песков признался, что купил блокатор по личной инициативе.