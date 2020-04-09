2020-04-09T10:36:40+03:00
Звезды

Игорь Николаев показал фото из спецбольницы в Коммунарке

Певец сообщил, что выздоровел после перенесённой пневмонии
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Николаев дважды сдал тест на коронавирус, результаты которого были отрицательнымиНиколаев дважды сдал тест на коронавирус, результаты которого были отрицательнымиФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Певец Игорь Николаев провёл полторы недели в больнице в Коммунарке с диагнозом пневмонии. Он дважды сдал тест на коронавирус, результаты которого были отрицательными, а 6 апреля его выписали.

Сегодня, 9 апреля, Игорь Николаев опубликовал пост в своём Instagram, в котором поблагодарил врачей, перечислив их поимённо, и показал своё фото из больницы.

- Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации, - не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно, - предостерёг Игорь Николаев.

Сайт kp.ru сообщал, что после выписки жена Юлия и дочка Вероника ждали музыканта в подмосковном особняке.

Напомним, 26 марта 60-летнего Игоря Николаева госпитализировали в больницу в Коммунарке вслед за Львом Лещенко, с которым Николаев был вместе на дне рождения сестры Игоря Крутого. У Лещенко был выявлен коронавирус.

- Пожалуйста, успокойтесь! Перестаньте нам названивать и написывать, дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и все узнать! Если вы действительно так переживаете, просто подождите и не дергайте нас! Отвечать каждому переживающему, а вас очень много, сейчас нет сил и времени, - обратилась жена Николаева к поклонникам артиста после его госпитализации.

igor_nikolaev_musicigor_nikolaev_music
ОГРОМНОЕ СПАСИБО МОИМ ВРАЧАМ Валерию Самойленко, Малику Мустафаеву, Алексею Зеленскому, а также дежурным врачам, медсёстрам, службам доставки еды и уборки палаты, всему коллективу больницы в Коммунарке, кто свою 24-х часовую смену работает, не снимая защитных костюмов, очков и масок весь день и бессонную ночь! Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации - не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и прямо супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ! #игорьниколаев
14115 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

"Я готов быть мальчиком для битья": Андрей Малахов ответил на обвинения в том, что он «уговорил» Лещенко нарушить карантин

Популярный телеведущий уверен, что от его версии событий всем будет очень неприятно (подробности)

Стас Михайлов перенес двустороннюю пневмонию: «Болезнь легких страшна тем, что быстро развивается. Очень много моих знакомых, кто столкнулся с этим»

У певца не проходили признаки бронхита - после чего он обратился к врачам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Изоляция довела 14% пар до регулярных ссор, а 5 % задумались о разрыве отношений
Мишустин оценил идею «Единой России» по расширению кредитных каникул
С Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16»
Правительство поддержало предложение «Единой России» об ограничении роста цен на продукты
На Украине заявили о готовности к прекращению транзита российского газа
Половина новых пациентов с коронавирусом в Москве моложе 45 лет
Число заражённых коронавирусом в России превысило 10 тысяч человек
Число умерших от коронавируса в России 9 апреля увеличилось на 13
Роспотребнадзор: Тест на коронавирус можно сдать в лабораториях ведомства, а также 200 государственных и 22 частных
На время самоизоляции цены на аренду домов подскочили на треть
В Беларуси манекены с лицами болельщиков наблюдали за футбольным матчем между "Динамо" и "Шахтёром"
Пилот нарисовал в небе пасхального кролика
В Москве 11 вылечившихся от коронавируса пациентов стали донорами плазмы для лечения COVID-19
Южная Корея приостановит безвизовый режим для 90 стран, включая Россию
Курс рубля 9 апреля 2020 года: доллар опустился ниже 74 рублей впервые с 17 марта, евро опустился до 81 рубля
Роспотребнадзор: Роста числа внебольничных пневмоний в России нет
В Бразилии новорождённый c коронавирусом умер на 4 день жизни
Число выздоровевших от коронавируса в Москве 9 апреля увеличилось до 313 человек
Bloomberg: Ущерб мировой экономике от коронавируса составит 5 триллионов долларов
Опубликован тест, переживут ли ваши легкие коронавирус
В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом
Власти Саудовской Аравии взяли на себя выплату зарплат компаний на время пандемии коронавируса
Россияне младше 23 лет оказались самыми подготовленными к экономическому кризису