Игорь Николаев показал фото из спецбольницы в Коммунарке

Певец Игорь Николаев провёл полторы недели в больнице в Коммунарке с диагнозом пневмонии. Он дважды сдал тест на коронавирус, результаты которого были отрицательными, а 6 апреля его выписали.

Сегодня, 9 апреля, Игорь Николаев опубликовал пост в своём Instagram, в котором поблагодарил врачей, перечислив их поимённо, и показал своё фото из больницы.

- Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации, - не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно, - предостерёг Игорь Николаев.

Сайт kp.ru сообщал, что после выписки жена Юлия и дочка Вероника ждали музыканта в подмосковном особняке.

Напомним, 26 марта 60-летнего Игоря Николаева госпитализировали в больницу в Коммунарке вслед за Львом Лещенко, с которым Николаев был вместе на дне рождения сестры Игоря Крутого. У Лещенко был выявлен коронавирус.

- Пожалуйста, успокойтесь! Перестаньте нам названивать и написывать, дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и все узнать! Если вы действительно так переживаете, просто подождите и не дергайте нас! Отвечать каждому переживающему, а вас очень много, сейчас нет сил и времени, - обратилась жена Николаева к поклонникам артиста после его госпитализации.

igor_nikolaev_music ОГРОМНОЕ СПАСИБО МОИМ ВРАЧАМ Валерию Самойленко, Малику Мустафаеву, Алексею Зеленскому, а также дежурным врачам, медсёстрам, службам доставки еды и уборки палаты, всему коллективу больницы в Коммунарке, кто свою 24-х часовую смену работает, не снимая защитных костюмов, очков и масок весь день и бессонную ночь! Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации - не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и прямо супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ! #игорьниколаев

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