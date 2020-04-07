Помолодел без усов: молодая жена впервые показала Игоря Николаева после болезни

После того как Игорь Николаев загремел в больницу с подозрением на коронавирус, его молодая жена не находила себе места. Юлия Проскурякова признавалась, что очень скучает по мужу, который был госпитализирован с очаговой пневмонией. 37-летняя певица верила, что врачи смогу поставить его на ноги. И вот, наконец, семья смогла воссоединиться.

Игоря Николаева выписали из больницы в Коммунарке. Певец две недели провел в клинике. Жена и дочка Вероника ждали музыканта в подмосковном особняке. "К нам приехал папа Игорь, дорогой", - объявила Юлия Проскурякова и показала выздоровевшего мужа. Певец сбрил усы и выглядит помолодевшим.

60-летний артист, по рассказам жены, заболел около двух недель назад. Тогда исполнителю хита "Выпьем за любовь" резко стало плохо: поднялась температура, но других симптомов не было. После того, как cтало известно, что Лев Лещенко заразился коронавирусом, Николаев сдал тест на Covid-19.

"Он сдавал анализы, и они были хорошие. Также ему сделали флюорографию - легкие были чистые. Но температура не уходила, и врач посоветовала сделать КТ на всякий случай. Только после этого выяснилось, что у него двусторонняя пневмония. Потом Игорь поехал в Коммунарку и сдал тесты", - делилась Юлия.

За себя и свою дочку Веронику она не переживала, так как муж последний месяц жил в Москве, а она с ребенком - в Подмосковье. А вот супругу посылала лучики здоровья. "Мы все стараемся, мы боремся, мы почти все дисциплинированные, мы все поняли, Боженька! Мы будем все ценить! Только пусть все наладится у жителей планеты Земля, дай нам всем здоровья, Боженька!", - молилась Проскурякова.

Напомним, Игорь Николаев был в числе звездных гостей, которые в разгар пандемии коронавируса веселились на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого. Сначала Лев Лещенко с женой Ириной попал в больницу. 78-летнему певцу диагностировали коронавирус. А потом в Коммунарку госпитализировали и самого Николаева.

На днях стало известно о госпитализации Надежды Бабкиной. Ее ввели в кому. Певице диагностировали обширную двустороннюю пневмонию.

Недавно артистка с размахом отмечала 70-летний юбилей - не побоялась праздновать, когда пандемия коронавируса уже вовсю наступала. На юбилее Бабкиной побывал Александр Буйнов, несколькими днями ранее веселившийся на "коронавирусной" вечеринке с Львом Лещенко. А потом и сам 78-летний мэтр заехал поздравить Надежду Георгиевну после съемок у Андрея Малахова.