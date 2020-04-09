Петросян оценит новое шоу Елены Степаненко

На выходных на канале "Россия-1" стартует новое шоу Елены Степаненко "Еще не вечер". Название говорит само за себя: 69-летняя Елена Георгиевна собирается на собственном примере показать женщинам всея Руси, что жизнь прекрасна в любом возрасте и даже после развода и других неприятностей. Визуальный эффект обеспечен: Степаненко похудела на 40 килограммов, помолодела, сменила имидж и, по слухам, даже обзавелась поклонником-бизнесменом, который заглядывает на съемки.

Оценит новое шоу и экс-супруг юмористки Евгений Петросян.

- Женя вчера звонил, сказал: "У Лены выходит новое шоу, надо посмотреть", - рассказал kp.ru давний приятель артиста и автор многих его миниатюр, писатель-сатирик Георгий Териков. - Я тоже посмотрю, я ведь когда-то писал номера для Лены, но потом она стала монологисткой, а монологи для домохозяек мне неинтересны.

- С Еленой Георгиевной общаетесь сейчас? Говорят, у нее появился новый поклонник...

- Да, я читал об этом. Мы дружим уже почти 40 лет, в последний раз виделись прошлым летом в Сочи. Что могу сказать - она прекрасный человек. И дай бог, чтобы устроила свою личную жизнь. Я, например, в 69 женился - и вот уже 20 лет живем.

- Вы сейчас готовите номера для шоу Петросяна - шутки о карантине в нем будут?

- Я написал уже 15 номеров, запись назначена на июнь, но кто знает, как все повернется... Про карантин шуток нет, там уже о жизни после него, когда мы все выйдем. Но мне, например, на самоизоляции скучать некогда. Работаю, привел в порядок свои архивы, добрался до домашних дел наконец. А еще готовлюсь к своему юбилею: в ноябре мне 90 лет, надеюсь встретить его на сцене. И "Комсомолку" приглашаю!

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