2020-04-09T15:47:36+03:00
Звезды

"Полоскание грязного белья в период эпидемии": Жигунов пристыдил Малахова и Корчевникова

Знаменитый актер возмущен поведением телеведущих
Ольга ЛИБГАРДТ
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Сергей Жигунов крайне редко дает интервью, и еще реже актер оставляет сообщения в блоге.Сергей Жигунов крайне редко дает интервью, и еще реже актер оставляет сообщения в блоге.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Сергей Жигунов крайне редко дает интервью, и еще реже актер оставляет сообщения в блоге. Однако на днях звезда фильма "Гардемарины" и сериала "Моя прекрасная няня" не сдержал эмоций и сказал все что думает о телеведущих Андрее Малахове и Борисе Корчевникове.

Сергей Жигунов оставил гневное сообщение в блоге. Артиста разозлил тот факт, что во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса Андрей Малахов и Борис Корчевников собирают в студии людей. Звали на передачи и Жигунова. Однако знаменитый актер и режиссер несколько раз отказался принять участие в шоу.

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Сергей Жигунов взбешен тем, что Корчевников и Малахов во время карантина собирают толпы гостей
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"Сначала раздается звонок с передачи Корчевникова, посвященной Борису Смолкину. Вчера был звонок из программы Малахова, предложили приехать в студию поговорить о коронавирусе. В ответ на вопрос: «А как же самоизоляция?» пробормотали что-то невнятное, от чего остался осадок, какой, наверное, бывает у человека, которого обвинили в том что он трус", - поведал взбешенный Жигунов.

Артист безуспешно пытается вразумить телеведущих. Он пристыдил их и даже напомнил о поддерживаемой ими акции "Сидим дома". Жигунов предложил рассмотреть возможность дистанционного общения с гостями и экспертами. Ведь, по его словам, риск заражения коронавирусом в таких условиях сводится к минимуму.

"Полоскание грязного белья в период эпидемии посредством собирания в кучу возможно зараженных людей не является жизненно необходимым для нашей страны в целом и нашего телевидения в частности. Я понимаю, что ваш жанр не подразумевает использования современных технологий и серьезных умственных затрат. Однако, право, попробуйте все же освоить интернет. Желаю вам творческих успехов", - едко высказался актер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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