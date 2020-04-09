Жену Джигана могут арестовать на 15 суток из-за гонок на роллс-ройсе

За семьей рэпера Джигана и Оксаны Самойловой с тревогой следят поклонники. После рождения долгожданного сына казавшийся идеальным брак затрещал по швам. Музыкант стал часто выпивать, поднимать руку на жену — так что Оксане пришлось отправить его в рехаб. А после терпение девушки не выдержало и она объявила о разводе. Но это не весь список бед и проблем, свалившихся на семью.

Журналисты kp.ru выяснили, что на Оксане висит внушительный список нарушений ПДД, большую часть из которых инстаблогерша так и не оплатила. Так как часть нарушений зафиксировали камеры ГИБДД, то неизвестно, кто в тот момент был за рулем авто. Но по закону, все штрафы пришли на имя владельца иномарок, коей и является Оксана.

Если пробежаться по инстаграму Оксаны и Джигана, то оба вышеупомянутых автомобиля встречаются именно на странице рэпера.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Многочисленные нарушения числятся за двумя автомобилями: Cadillac Escalade ESV и Rolls-Royce Wraith. Если пробежаться по инстаграму Оксаны и Джигана, то оба вышеупомянутых автомобиля встречаются именно на странице рэпера. Этот факт, как минимум, заставляет задуматься, сама ли Оксана пилотировала те машины, которые так часто превышали скорость и нарушали разметку.

— 31-летняя девушка имеет штрафы за неправильную перевозку детей, за превышение скорости, а также за езду в неположенных местах. По нескольким штрафам девушке грозит привлечение по статье 20.25 КоАП РФ. Эти штрафы Оксана получила еще в конце 2019 года. Общая сумма неоплаченных штрафов 12,5 тысяч рублей, – сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Этот факт, как минимум, заставляет задуматься, сама ли Оксана пилотировала те машины, которые так часто превышали скорость и нарушали разметку.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сумма для Оксаны смешная, учитывая, что пара выставила на продажу свой дом за 140 миллионов рублей, да и все нарушения получены во время поездок модели на автомобилях ценой в квартиру в Москве.

Сумма для Оксаны смешная, учитывая, что пара выставила на продажу свой дом за 140 миллионов рублейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, что статья 20.25 КоАП РФ влечет за собой нешуточные последствия: можно схлопотать арест на 15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов. Но можно и отделаться двукратной суммой неуплаченного штрафа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765839" frameborder="0"></iframe> Джиган съехал от жены с четырьмя детьми.Фанаты волнуются за Джигана. Ведь в последнее время он ведёт себя неадекватно. Между тем недавно в семье рэпера и Оксаны Самойловой всё было идеально… Что же случилось?

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