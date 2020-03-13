2020-03-13T18:34:53+03:00
Звезды

Рэпер Джиган после срыва выложил странное видео из клиники

Самочувствие 34-летнего отца четверых детей все еще вызывает опасения у поклонников
Ольга ЛИБГАРДТ
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За семейной драмой рэпера Джигана и Оксаны Самойловой вот уже неделю следят как поклонники, так и друзья парыЗа семейной драмой рэпера Джигана и Оксаны Самойловой вот уже неделю следят как поклонники, так и друзья парыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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За семейной драмой рэпера Джигана и Оксаны Самойловой вот уже неделю следят как поклонники, так и друзья пары. О причинах конфликта певца с женой ходят противоречивые слухи. Осведомленные источники утверждают, что якобы артист употреблял запрещенные препараты и изменял модели. Мол, узнав об этом, мать четверых детей закатила скандал, а в ответ мужчина поднял на нее руку. После чего инстадива вызвала медиков, которые отвезли ее благоверного в рехаб.

Рэпер Джиган продолжает находиться в реабилитационном центре, где за его состоянием следят специалисты. Музыкант все эти дни постоянно выходил на связь с поклонниками и публиковал странные и, порой, пугающие сообщения.

В последнем видео он заявил, что самый тяжелый период позади, и он приходит в себя. "Мне уже лучше, иду на поправку! Отвечаю за базар", - написал 34-летний Джиган под роликом.

В кадре многодетный отец предстал с обнаженным торсом и сигаретой в зубах. Он рассказал, что считает лучшей тренировкой бой с тенью. В подтверждение своих слов певец в спортивных шортах показал несколько силовых приемов.

Джиган после срыва выложил странное видео из рехаба.

Музыкант экспрессивно демонстрировал бицепсы на камеру, а потом со всей силы постучал себя кулаком по голове. "Занимайтесь спортом", - резюмировал муж Самойловой.

Как известно, рэпер - мастер спорта по кикбоксингу. Он в семь лет начал заниматься спортом. А 11 мая 2014 года на турнире в Молдавии стал абсолютным чемпионом по бодибилдингу.

Правда, далеко не все поклонники поверили словам кумира о том, что он в норме. Многие продолжают переживать за самочувствие рэпера. "Судя по вашим постам, вам еще далеко до полного выздоровления", "Надо остаться в клинике и подлечиться", "Продолжайте борьбу ради детей и жены", "Главное, чтобы все наладилось", "Спасай свою семью!", "Давай уже лечись и возвращайся к детям", "Не похоже на то, что ему стало лучше", "Опять ведет себя неадекватно", - делятся фанаты.

Напомним, до недавнего времени семья Оксаны Самойловой и рэпера Джигана всем казалась идеальной. 18 февраля 2020 года модель в Майами родила мужу сына Давида. Супруги уже воспитывали трех дочерей - Ариелу, Лею и Майю, поэтому мальчик был их долгожданным ребенком. Музыкант, узнав о том, что у него будет наследник, даже разрыдался. Трогательными кадрами Оксана делилась с фолловерами.

Джиган после рождения мальчика стал сам не свой. Он стал публиковать многочисленные видео, в кадре он чаще всего позировал с бутылкой. А потом стало известно, что рэпер угодил в рехаб. Он сбрил брови и объявил себя "психбольным".

Оксана Самойлова тяжело переживает семейную драму. Красавица сначала написала, что "не хочет просыпаться в этот день", а затем опубликовала фотографию с дочерьми и новорожденным сыном. "Хорошо, что у меня есть мои дети", - подписала снимок звезда. По слухам, Оксана не собирается прощать Джигана. Инсайдеры сообщили, что Самойлова готовит документы о разводе и якобы хочет лишить супруга родительских прав.

Джиган съехал от жены с четырьмя детьми.Фанаты волнуются за Джигана. Ведь в последнее время он ведёт себя неадекватно. Между тем недавно в семье рэпера и Оксаны Самойловой всё было идеально… Что же случилось?

ИСТОЧНИК KP.RU

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