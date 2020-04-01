Развод Джигана и Оксаны Самойловой: почему расстались рэпер и модель

Заявление Оксаны Самойловой о разводе с рэпером Джиганом огорчило многочисленных поклонников, друзей и коллег пары по шоу-бизнесу. Однако не стало такой уж неожиданностью. То что происходило в звездной семье последний месяц, стало лишь подтверждением давно курсирующих слухов и домыслов. Злые языки шептались, мол, Джиган, хоть и производил впечатление заботливого мужа и отца, но, якобы, не отличался верностью жене.

Оксана Самойлова прожила с рэпером Джиганом 10 лет. Модель и Денис Устименко-Вайнштейн (настоящее имя Джигана) познакомились в ночном клубе. Роман пары развивался стремительно. Очень скоро рэпер предложил девушке съездить с ним на курорт. "Пару недель, проведенные у океана, доказали мне - она та, от которой мне нужны дети", - признавался позже Джиган.

Они поженились в красивую дату 12.12.12. Их первенец - Ариела - присутствовала на свадьбе мамы и папы. Малышке исполнился год. Через три года после свадьбы родилась вторая дочь Лея. Еще через три года - Майя. В рождении детей пары можно заметить интересную закономерность. Они появляются на свет каждые три года: в 2011, 2014, 2017. А четвертый ребенок - долгожданный сын Давид - родился в 2020-м. Собственно, после появления этого младенца на свет многодетный отец сорвался.

Ну как сорвался. Это общественность по утру 8 марта узнала о драме в семье рэпера - стало известно о его госпитализации в рехаб. Возможно, подобное с музыкантом происходило и раньше, только это не афишировалось. Ведь не зря же злые языки шептались, мол, "бедная Оксана, как она все это терпит".

samoylovaoxana Я после отпуска всегда возвращаюсь как ободранная кошка, потому что в отпуске мне лень даже маски делать

На женских форумах паре и вовсе любили перемыть косточки и обсудить, в каком из стриптиз-клубов в очередной раз заметили "мужчину, очень похожего на Джигана, в компании длинноногих красавиц", или вспомнить прошлое. "Денис - одессит, жил раньше в самом криминальном районе города - на Молдаванке. Моя сеструха-одесситка с ним крутила шуры-муры. Это было, если я не ошибаюсь, в 2012 году. Познакомились они в клубе. Он ее обхаживал, потом приглашал на свидания, катал на яхте и был крайне удивлен, что сеструха моя не дала ему на втором свидании... Оксана тогда была беременна или уже родила, и моя сеструха-красотка не хотела рушить семью", - свидетельствовала одна из посетительниц.

Еще одна девушка сообщила: "Джиган уходил от Оксанки к модели Свете Ибрагимовой, когда первая была беременна их старшей дочерью".

samoylovaoxana Я еще никогда так не радовалась завершению отпуска

Близко общавшаяся с рэпером продюсер Анастасия Калманович и вовсе заявила, что не удивлена срывом Джигана. "Я очень трезво отношусь к ситуации, в которой оказались двое взрослых, жизнь которых всесторонне обсуждалась. Денис, которому рукоплескали еще «вчера», Оксана, которой завидовало большинство девушек. И ни один из нас не задумался о том, что вся эта «жизнь на продажу» когда-нибудь оголит боль этих двоих. Каждый из нас имеет своих демонов, которых мы тщательно прячем за личиной общепринятой морали. Все происходящее сейчас, глубоко аморально... Дениса жалко. Он один со своими пороками. Оксана справится. Она и раньше справлялась", - написала она в блоге.

А позже в интервью "Экспресс газете" призналась, что музыкант безумно был рад и счастлив рождению сына Давида. При этом Анастасия считает, что певец сорвался, так как не рассчитал силы. "Он никогда особо и не скрывал, что покуривает. По крайней мере, определенный круг людей из шоу-бизнеса знал, что в его жизни присутствуют препараты, расширяющие сознание... Парню снесло башню. И рядом не нашлось ни одного человека, который остановил бы его, забрал у него телефон и пресек выходящий в эфир поток неконтролируемого расширенного сознания", - заявила она.

samoylovaoxana Я не люблю слишком долгие отпуска. Три недели - это предел моих лежаний, еданий и загораний

Стоит отметить, что и у Джигана, и у Оксаны Самойловой в блоге миллионы подписчиков. Но если у него их чуть меньше четырех миллионов, то у модели - почти 11 млн. При этом Оксана никогда народ в детали личной жизни не посвящала. Она размещает в аккаунте только тот контент, который создает впечатление, что у нее была идеальная семья, богатая и красивая жизнь.

samoylovaoxana В 31 любовь не та, что в 20. Она примерно на 10 лет круче, она осознанная, взрослая, понятная, комфортная и доставляющая в основном только счастье и положительные эмоции. С годами любовь становится в 1000 раз сильнее, вы становитесь пазлами одной картины

Отлично отретушированные фотографии, красивые ракурсы, богатые интерьеры и фешенебельные курорты создавали иллюзию волшебства. Наивные девочки, зайдя на страницу модели, видели идеальную картинку - красивая женщина с идеально плоским животом после четвертых родов, кукольной красоты детишки и мускулистый отец-молодец. Настоящий альфа-самец, который носит своих девочек на руках, осыпает их подарками и возит по морям-океанам.

samoylovaoxana One love

Однако, судя по признанию Самойловой, все эти 10 лет ее жестоко обманывали. Кроме того, откровенно заявила, что ее муж по сей день находится в том состоянии, когда не может осознать все, что наделал. Потому она и решила развестись.

samoylovaoxana Сегодня мы под самым жарким солнцем, в вечном лете наслаждаемся каждым мгновением

"Я подаю на развод. Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему. Он клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся что любит только меня и никогда не изменял... Я даже представить не могла, что, выходя из дома, человек может так предавать...", - заявила в блоге мать четверых детей.