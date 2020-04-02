Рэпер Джиган пропал после заявления Оксаны Самойловой о разводе

Вторые сутки поклонники и звезды шоу-бизнеса обсуждают решение Оксаны Самойловой развестись с рэпером Джиганом. Кто-то называет решение модели правильным, кто-то призывает пару не выносить сор из избы, кто-то жалеет многодетную мать. Она, к слову, старается сохранять спокойствие и полностью сосредоточена на детях. Меж тем самый главный герой скандальных хроник внезапно исчез.

Рэпер Джиган вновь взволновал своих поклонников. И если раньше публика тревожилась из-за его бесконечных сторис, фото и видео, то сейчас повод совершенно другой. Певец пропал и сутки не выходит на связь. Где он, никто не знает.

Оксана Самойлова расспросы поклонников о муже игнорирует. Она лишь сообщила, что не намерена прятать голову в песок и убегать от проблем. Мол, хуже уже не будет. "За последние два месяца я уже пережила внутри весь первичный шок. Вчерашний пост - новость для вас. Я с этим уже живу. Меня не нужно жалеть. Я молодая, сильная, умная, добрая, веселая, красивая и уверенная в себе", - написала она в блоге.

Помогают ей в это непростое время ее дети. "Мои дети - моя сила, мое украшение. И я обязательно буду счастливой, по другому сценарию, но обязательно буду. Так что, надеюсь, я найду в себе силы не грустить. Сейчас всем нелегко, но нужно держаться. Берегите свои семьи, цените и любите друг друга", - обратилась она к поклонникам.

samoylovaoxana За последние два месяца я уже пережила внутри весь первичный шок

Знаменитость сосредоточена на детях. Она придумывает игры для дочерей, гуляет с собаками и не нарадуется на малыша Давида. Молодая мама объявила, что у него потемнели брови и реснички.

Поклонники поражены стойкостью звезды и не сомневаются, что она благополучно переживет семейную драму. Тем более, как выяснилось, ей не привыкать одной заниматься с наследниками.

Несколько лет назад Джиган и Оксана жили в центре Москвы. По словам соседей, они лишь однажды видели певца с ребенком на прогулке во дворе. "Они жили в соседнем доме, но наши дома стоят в одном дворе. Тогда у Джигана была одна дочка Ариела. Гуляли с ней во дворе в основном бабушка с дедушкой. Оксану мы тоже видели. И лишь один раз мы заметили во дворе самого Джигана с ребенком. Он вышел с навороченной детской машинкой в руках и катал девочку по дорожке вокруг двора", - цитирует WomanHit.ru местную жительницу.

Не осталась в стороне от известия о разводе звездной пары и главная сваха России Роза Сябитова. По ее словам, Джиган и Самойлова ведут себя как подростки. "Публичные люди всегда выставляют все напоказ. Звездность их подпортила. Надо включать мозг. В этой ситуации страдают дети, а родители хайпуют", - цитирует ее "Вечерняя Москва".

Она предположила, что супруги будут стараться увеличить количество подписчиков и просмотров в соцсетях, а затем устроят показательный судебный процесс "с вынесением на всеобщее обсуждение интимных подробностей жизни". "Потом не обижайтесь, если вас дети сдадут в дома престарелых! Помните, что вы сами делали с детьми!", - предостерегла телесваха певца и модель.

А психиатр Диля Еникеева, комментируя странные выходки Джигана, в частности, его появление в абсолютно голом виде, предположила, что во всем виноваты запрещенные вещества и популярность. "Где тонко, там и рвется", - цитирует профессора 5-tv.ru.

Еникеева также считает, что долгожданное рождение сына "не могло спровоцировать неадекватное поведение папаши". Психиатр добавила, что певцу необходимо постоянное наблюдение у нарколога и психиатра, иначе он может срываться.