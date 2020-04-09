Замминистра просвещения Глушко рассказал, будут ли дети учиться летом

9 Апр 2020 2020-04-09T17:16:04+03:00

Заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что от самодисциплины населения и от поведения каждого зависят летние каникулы. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В ведомстве отметили, что от дисциплины населения зависит развитие ситуации с дистанционным режимом работы и обучения

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Заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что от самодисциплины населения и от поведения каждого "зависит будем ли мы учиться летом".

Глушко также отметил, что задача министерства - не допустить растягивания учебного года на лето.

- Это важно и для детей, и для родителей и для учителей. они тоже хотят в отпуск, - отметил Глушко, отвечая на вопросы "Комсомольской правды" в TikTok.

Главной задачей всего общества остаётся недопущение распространения коронавируса, а решение о работе образовательных учреждений будут принимать главы регионов самостоятельно, исходя из эпидемиологической ситуации.

- Когда появилась первая неделя дистанционного обучения, только 15% школ ввели его. С понедельника порядка 95% школьников нашей страны вышли на дистанционное обучение. Наша задача - чтобы мы и дальше не уходили учиться в лето, это не нужно никому. Почему и важна самодисциплина, - пояснил Дмитрий Глушко.

Он также отметил, что летние каникулы зависят в первую очередь от дисциплины внутри общества и самих школьников

- От нашего поведения зависит, будем ли мы учиться летом, от поведения школьников. Нам важно, чтобы и даты экзаменов никуда не переносились, - добавил замглавы Минпросвещения.

ИСТОЧНИК KP.RU