2020-04-09T17:16:04+03:00
Общество

Замминистра просвещения Глушко рассказал, будут ли дети учиться летом

В ведомстве отметили, что от дисциплины населения зависит развитие ситуации с дистанционным режимом работы и обучения
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что от самодисциплины населения и от поведения каждого зависят летние каникулы. Фото: Владимир Гердо / ТАССЗаместитель министра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что от самодисциплины населения и от поведения каждого зависят летние каникулы. Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Изменить размер текста:

Заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что от самодисциплины населения и от поведения каждого "зависит будем ли мы учиться летом".

Глушко также отметил, что задача министерства - не допустить растягивания учебного года на лето.

- Это важно и для детей, и для родителей и для учителей. они тоже хотят в отпуск, - отметил Глушко, отвечая на вопросы "Комсомольской правды" в TikTok.

Главной задачей всего общества остаётся недопущение распространения коронавируса, а решение о работе образовательных учреждений будут принимать главы регионов самостоятельно, исходя из эпидемиологической ситуации.

- Когда появилась первая неделя дистанционного обучения, только 15% школ ввели его. С понедельника порядка 95% школьников нашей страны вышли на дистанционное обучение. Наша задача - чтобы мы и дальше не уходили учиться в лето, это не нужно никому. Почему и важна самодисциплина, - пояснил Дмитрий Глушко.

Он также отметил, что летние каникулы зависят в первую очередь от дисциплины внутри общества и самих школьников

- От нашего поведения зависит, будем ли мы учиться летом, от поведения школьников. Нам важно, чтобы и даты экзаменов никуда не переносились, - добавил замглавы Минпросвещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве составили более 400 протоколов на нарушителей самоизоляции
В Москве кладбища закроют для посещения в период самоизоляции
Минпросвещения: В странах ближнего зарубежья и США много запросов на созданные в России ресурсы для дистанционного обучения
Reuters: Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти на 4 миллиона баррелей в сутки
Во время карантина россияне стали чаще покупать средства гигиены
Заместитель министра просвещения Глушко рассказал, как тренируется на самоизоляции
В Минпросвещения рассказали, почему учителя стали задавать в два раза больше в период дистанционного обучения
Минпросвещения создаёт технологию для дистанционного обучения для учреждений профессиональной подготовки
В Пекине «умные» поезда будут выявлять пассажиров без масок
В Минпросвещения сообщили, что в нынешней ситуации важно избежать имитации обучения
Роспотребнадзор: у регионов России есть более миллиона тест-систем на коронавирус в запасе
Минздрав добавил соль в список средств для профилактики коронавируса
Замминистра просвещения Глушко рассказал, будут ли дети учиться летом
Минпросвещения разрабатывает систему трансляции уроков для 9 и 11 классов от лучших преподавателей России
Замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко: В сегодняшней ситуации медики и учителя выполняют героическую работу
Эксперт рассказал, что будет с ценами на нефть, если страны не договорятся о сокращении добычи
В России запустили ресурс "Моя школа онлайн"
Оперштаб опубликовал ролик про коронавирус с музыкой из фильма "Заражение"
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко: Только 15% образовательных учреждений достаточно оснащены для дистанционного обучения
ФАС предложила не повышать цены на газ для россиян в июле
Распространение коронавируса в мире: число погибших превысило 90 тысяч человек