В Минпросвещения сообщили, что в нынешней ситуации важно избежать имитации обучения
Ведомство дало рекомендации о пересмотре учебного плана по некоторым предметам
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Министерство просвещения России систематизирует дистанционное обучение школьников, чтобы сделать его более удобным и эффективным для всех участников.
- Для нас важно, чтобы не было имитации дистанционного обучения, - отметил замглавы ведомства Дмитрий Глушко, отвечая на вопросы "Комсомольской правды" во время трансляции в "TikTok".
ИСТОЧНИК KP.RU