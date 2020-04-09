В Минпросвещения сообщили, что в нынешней ситуации важно избежать имитации обучения

9 Апр 2020 2020-04-09T16:40:23+03:00

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Министерство просвещения России систематизирует дистанционное обучение школьников, чтобы сделать его более удобным и эффективным для всех участников.

- Для нас важно, чтобы не было имитации дистанционного обучения, - отметил замглавы ведомства Дмитрий Глушко, отвечая на вопросы "Комсомольской правды" во время трансляции в "TikTok".

ИСТОЧНИК KP.RU