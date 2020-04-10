«Она снова спивается»: Алена Кравец считает, что Дана Борисова нуждается в лечении

Уже не первый год Дана Борисова публично выясняет отношения с Аленой Кравец. Телеведущая постоянно придумывает повод, чтобы поругаться с Аленой. Однажды дело чуть не дошло до суда. Алёна Кравец, устав от оскорблений Борисовой, наняла адвоката. Борисова испугалась суда и извинилась.

— Я не понимаю, что этой женщине от меня надо. Я никогда ее не задевала, наоборот, пыталась ее понять, направить. Но судя по всему, это бесполезно, она явно не в себе, — разводит руками Алена Кравец.

Алёна Кравец, устав от оскорблений Борисовой, наняла адвоката.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— С Борисовой мы знакомы давно... Где-то с 2005 года. Тогда я приехала на съёмку программы «Принцип Домино», она вела эту передачу с Еленой Хангой. Тогда, конечно, Борисова была совсем другая, что внешне, что внутри. Кстати, уже тогда на программе Борисова очень интересовалась моим мужем...Потом были пересечения на многих мероприятиях и съемках. Но мы никогда не были подругами и близко не общались. Просто приятельницы. Она совсем не моего круга.Но сплетни она всегда любила собирать, не только про меня, но и про многих медийных людей. Про таких говорят: «Язык без костей!»

По мнению Кравец, Борисова выдумывает истории про своих звёздных коллег, чтобы таким образом зарабатывать на ток-шоу. Ведь больше ее никуда не зовут.

— В начале 2018 года во время январских каникул Борисова вдруг придумала, что я занимаюсь эскортом. Раздавала про меня разные интервью, пытаясь меня опорочить. Но ничего у неё не получилось. На одном из главных федеральных каналов была программа, где она извинилась передо мной публично в прямом эфире. Я тогда с адвокатами готовила документы в суд. Пожалела ее только потому, что ее мама мне звонила и рыдала в трубку, чтобы я не подавала в суд на ее дочь!

Сейчас же, по словам Алёны, Борисова атаковала ее мужа.

— А тут ещё новое выяснилось, что она присылает фото и видео интимного характера моему мужу. Совсем стыд потеряла, — возмущается блондинка. — Ее точно надо лечить и изолировать от нее дочь-подростка. Как я поняла, муж сейчас ей не даёт ребенка, так она до своей собаки докопалась. Решила ее заколоть, залечить. Это не женщина, а настоящая беда. Я фанатка шпицов, у меня три собаки. Мне безумно жалко собачонку Борисовой, хочется ее спасти.

На вопрос, почему Борисова выкладывает в Инстаграме странные сторис, Алена разводит руками.

— Алкоголь! Она выпивает. Мне поклонники присылают ее видео и фото в пьяном виде. Она любит всех поучать, а какой пример она подает обществу и своему ребёнку? Ее лечить надо! — говорит Алена Кравец.

Напомним: недавно 43-летняя Дана Борисова призналась, что занималась сексом за деньги.

— Скажу честно, эскортом я занималась 3-4 раза. И я приезжала на эти встречи, все, что можно, употребив. На трезвую голову мне этим заниматься было страшно, больно и невыносимо. Я приезжала пьяной. Клиенты на меня жаловались. И слава Богу, что меня забрали потом в реабилитационный центр, где я вылечилась. Сейчас тоже предлагают секс за деньги, но мне это неинтересно, — заверила подписчиков Борисова.