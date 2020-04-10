2020-04-10T13:04:20+03:00
Звезды

Должен Лев Лещенко заплатить штраф за нарушение карантина?

Российские звезды наплевали на режим самоизоляции и теперь отказываются в этом признаться
Анастасия ПЛЕШАКОВАСпециальный корреспондент
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Лев Лещенко объяснил, почему он нарушил режим самоизоляцииЛев Лещенко объяснил, почему он нарушил режим самоизоляцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Народ в социальных сетях шутит, что наш пенсионерский бомонд запустил рисковый «коронавирусный челлендж». Начал Лещенко, за ним Игорь Николаев, потом - Надежда Бабкина… Кто следующий? Тема грустная, сложная. Обсуждать ее - черный юмор, но здоровый цинизм и в борьбе с заразой помогает.

Зато появился другой интересный тренд. Скрывать COVID-19. У всех известных заболевших диагноз один – тяжелейшая обширная пневмония. Клиническая картина "абсолютно коронавирусная". Но анализы чистые. Вот у Лещенко из трех тестов подтвердился только один. Почему? Тут либо вирус мутирует, то появляется, то исчезает как под шапкой-невидимкой. Либо тесты фиговые. Но с этой проблемой должны разбираться ученые-вирусологи и разработчики тестов. Гораздо непредсказуемей COVID-19 ведут себя наши знаменитости.

Пока врачи вводили Надежду Бабкину в искусственную кому, чтобы помочь ей бороться с вирусом, ее 40-летний муж врал журналистам: с Наденькой все хорошо - она просто занята по хозяйству, на кухне полы подметает. Когда появилась новость, что у Марии Ревякиной (директор театрального фестиваля «Золотая Маска» и Театра Наций), заподозрили «корону», Мария Евсеевна, обычно отзывчивая к любым неудобным вопросам, вдруг категорически отказалась эту тему обсуждать. Как будто мы спросили ее о чем-то неприличном. Помощники худрука театра «Содружество актеров Таганки», депутата Мосгордумы Николая Губенко подтвердили, что их шеф вместе с женой актрисой Жанной Болотовой попал в инфекционную больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Но очень просили, почти умоляли на них не ссылаться. Иначе народный артист может так прогневаться, что всех своих помощников уволит к чертовой матери. Отчего такая секретность – необъяснимо. Как будто «модная болезнь», как ее назвал писатель Борис Акунин, он, кстати, своего коронавируса не стесняется, имеет какое-то срамное происхождение. Не «венера», конечно, но где-то рядом.

Пока врачи вводили Надежду Бабкину в искусственную кому, чтобы помочь ей бороться с вирусом, ее 40-летний муж врал журналистам: с Наденькой все хорошо Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока врачи вводили Надежду Бабкину в искусственную кому, чтобы помочь ей бороться с вирусом, ее 40-летний муж врал журналистам: с Наденькой все хорошоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нет, никто не подозревает народных любимцев в махровом невежестве. Поэтому объяснение может быть только одно. Российские звезды, мягко говоря, не очень серьезно отнеслись к введенным в стране правилам самоизоляции. И в том, что наплевали на карантин, на призывы медиков и властей сидеть дома, теперь не хотят признаваться. Они продолжали ездить на телепрограммы, устраивали дни рождения, шатались по светским тусовкам, ходили в театр, репетировали (с 17 марта театры закрылись для зрителей, но не для актеров и сотрудников, которые еще дней десять после этого приходили на службу).

11 марта Лещенко прилетел из Америки, но продолжал шастать по публичным мероприятиям, пока не заболел. Бабкина очень огорчилась, что в Москве запретили массовые мероприятия, и свой день рождения 19 марта отметила в узком кругу. Кто-то в Сети пошутил, раз запретили собирать больше 50 человек, значит Надежда Георгиевна позвала 49 гостей. Теперь ей не до шуток, несмотря на, слава Богу, благоприятные прогнозы врачей. Пускай Надежда Георгиевна выздоравливает.

И что интересно: медиков, чиновников, госслужащих, которые нарушили условия карантина, оштрафовали, уволили, против некоторых возбудили уголовное дело. А народным любимцам - хоть бы хны.

На днях Лев Лещенко объяснил, почему он нарушил режим самоизоляции (17 марта приехал на запись программы Андрея Малахов, в то время как должен был сидеть дома). Оказывается, его «уговорил» Малахов. А мог бы вместо детских объяснений просто сказать: ребята, простите меня дурака… 78-летнего. Да, я нарушил. Да, заплачу за это штраф. И все бы успокоились. Хотя, справедливости ради скажем, Лев Валерьянович извинился за принесенные беспокойства людям, которых потенциально мог заразить. Он вообще человек симпатичный. И на вид — очень ответственный.

Никто не призывает актеров наказывать, увольнять (да и как уволишь, «он же памятник»). Но про штраф – мысль здравая. 4 или даже 15 тысяч – наши эстрадные звезды не обеднеют. И подадут хороший пример всем остальным нарушителям. И этот пример, я уверена, найдет больший отклик среди поклонников, чем флешмоб, который запустил директор Льва Лещенко с песней «Надежда». Уж коль ты народный артист, будь с народом и в горе, и в радости, и на одной волне в соблюдении законов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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