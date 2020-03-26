Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

26 Март 2020 2020-03-26T18:05:49+03:00

Он сам признался в фейсбуке, что у него диагностировали "модную болезнь"

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Еще один известный россиянин попал в больницу с диагнозом коронавирус - инфекция COVID-19 обнаружена у писателя Бориса Акунина. Об этом писатель написал на странице в фейсбук:

- Валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями. СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем.

ИСТОЧНИК KP.RU