2020-04-10T14:28:35+03:00
Звезды

"Полная отключка": директор певицы Макsим объяснила ее исчезновение

Артистка больше месяца не выходила на связь с поклонниками
Алена МАРТЫНОВА
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Говорят, певица разорвала все контакты с внешним миром и даже прекратила тренировки по боксу, которые раньше называла своей отдушинойГоворят, певица разорвала все контакты с внешним миром и даже прекратила тренировки по боксу, которые раньше называла своей отдушинойФото: Борис КУДРЯВОВ
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Марина Максимова, она же певица Макsим, объявившая о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем, вот уже несколько месяцев не появлялась на публике. В своих соцсетях 36-летняя артистка последний раз выходила на связь 14 февраля, а ее директор лишь однажды, 8 марта, украдкой сняла певицу. С тех пор о Макsим ничего не слышно. "Куда она исчезла?", - волнуются поклонники, тем более, время сейчас неспокойное, и многие звезды, чтобы предупредить переживания подписчиков, сдают тест на коронавирус и открыто делятся результатами.

Как рассказал в эфире программы "Светская хроника" на Пятом канале радиоведущий Максим Привалов, певица не отвечает даже на телефонные звонки.

- Я с февраля месяца пытаюсь позвать ее на эфир. У меня есть ее личный номер. Я пишу, звоню на него - не получается. Я пытаюсь через пиар-службу это сделать, потому что хочется из первых уст, чтобы не множить слухи и сплетни. Но не получается, - поделился Привалов.

Говорят, певица разорвала все контакты с внешним миром и даже прекратила тренировки по боксу, которые раньше называла своей отдушиной.

"Комсомольская правда" связалась с директором артистки Маргаритой Соколовой.

- А почему Марина должна брать трубку, если она отдыхает? Я неоднократно говорила, что сейчас полный релакс, никакого общения и интервью, никаких съемок, - ответила Соколова kp.ru. - Сейчас только дом, занятия спортом. Говорят, она перестала заниматься с тренером - так сейчас все перестали заниматься, у всех самоизоляция. У Марины все прекрасно, она в хорошей форме и хорошо себя чувствует. Те, на кого она не берет трубки, только называют себя друзьями. С близкими она общается. В этом нет ничего странного - сейчас должны быть полная отключка от работы и каких-то обсуждений.

Напомним, прошлый год выдался для Марины Максимовой выдался непростым. Она попала в автомобильную аварию, лежала в больнице.

- Она получила множественные травмы, которые привели к осложнениям - начался мощный воспалительный процесс. Температура и все остальное, - объяснялась тогда за певицу ее директор. - Был сильный удар челюстью о переднее сиденье, Марина даже не могла говорить.

На предновогоднем концерте, где артистка появлялась в последний раз, публика обратила внимание на ее изменившуюся внешность и отечность на лице - тут же пошли слухи о проблемах со здоровьем Макsим. Впрочем, сама она никак не реагировала на пересуды. Наоборот, в декабре прошлого года поделилась с поклонниками радостной новостью о скором замужестве.

- Я сказала "Да!", - написала певица, опубликовав фото с помолвочным кольцом на руке.

Впрочем, это счастливое событие пока впереди.

- Свадьба еще не состоялась, - уточнила kp.ru Маргарита Соколова.

Имя избранника артистки, которая воспитывает двух дочерей от разных браков, держится в секрете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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