Помощница украдкой сняла певицу МакSим

В феврале певица МакSим объявила о своем решении прекратить выступления по состоянию здоровья. Позже сало известно, что артистка попала в больницу из-за сильных болей. У звезды возникли проблемы с сосудами и позвоночником. Однако 8 марта поклонников вокалистки ждал сюрприз.

Помощница певицы МакSим разместила свежее фото певицы по случаю дня рождения ее дочки Александры. Девочку она родила от звукорежиссера Алексея Луговцова. Старшему ребенку звезды исполнилось 11 лет. "Передаю от Марины поздравления для всех! Сегодня был чудесный день! Насыщенный, радостный и яркий!", - подписала снимок Маргарита Соколова.

Она попросила поклонников ничего не придумывать. "Это просто перерыв для восстановления сил. Это отрыв от круговорота событий и работы. Погружение в теплую домашнюю атмосферу и релакс. Нельзя, чтобы жизнь проходила мимо. Иногда нужно ей и наслаждаться. Сфоткала для вас украдкой", - добавила помощница певицы.

sokllovamargarita Передаю от Марины поздравления для всех!

В кадре МакSим предстала в красном костюме. Она зажигала свечи на торте.

Поклонники обрадовались, что с их кумиром все хорошо. Они стали оставлять сообщению в поддержку красавицы. "Какая она красивая", "Почаще украдкой фоткайте", "Как прекрасна", "Красотка наша", "Максюш, ты супер!", "Я выросла на твоих песнях!", "Всего тебе хорошего и женского счастья", "Ждем триумфального возвращения королевы", - высказались фолловеры.

Напомним, 1 февраля стало известно, что певица МакSим уходит в бессрочный отпуск. По словам ее директора, у артистки начались серьезные проблемы со здоровьем. В прошлом году исполнительница хита "Знаешь ли ты" попала в аварию. С многочисленными травмами артистку госпитализировали в одну из столичных больниц. С тех пор жизнь МакSим разделилась на до и после. Своевременное лечение не помогло полностью восстановиться, и у певицы возникли осложнения. После аварии МакSим призналась, что получила сильные ушибы, у нее опухли ноги и она первое время не могла говорить.

Артистка воспитывает двоих детей. В октябре 2008 года она связала себя узами брака со звукорежиссером Алексеем Луговцовым. В марте 2009-го родила ему дочь Александру. Но через два года супруги развелись. От следующих отношений МакSим родила дочь Машу. Она появилась на свет осенью 2014-го. Отец малышки Андрей Петров ушел от певицы незадолго до родов. А потом и вовсе женился на 21-летней дочери миллионера и студентке МГУ Елизавете Брыксиной. Для Марины, которая узнала о свадьбе от своего окружения, это был страшный удар. Но она нашла в себе силы жить дальше.