Слабая власть хуже любой эпидемии

В решении ужесточить режим в Москве и ввести систему пропусков нет ничего выдающегося. На месте московского градоначальника так поступил бы любой человек, прослушавший школьный курс русской истории 20 века.

Нерешительность и непоследовательность власти в России всегда вела к анархии, которая росла по экспоненте, быстрее чем любой коронавирус.

Слабая власть – это наш самый большой ужас последних 30 лет. «Святые 90-е»выкосили в России людей больше, чем любая эпидемия.

Москва сегодня является очагом эпидемии. Если этот факт является неочевидным для некоторых москвичей, то он более чем очевиден для жителей других российских регионов, которые обладателей московской прописки нынче без разговоров отправляют в двухнедельный карантин. И это – в лучшем случае. А худшем – изгоняют словно прокаженных.

И эта проблема совсем не из области теории гражданского права. Это угрожает сегодня национальной целостности страны. Быстрое распространение эпидемии в Москве –является прямой угрозой национальной безопасности.

Пропускной режим и остановка практически всех московских предприятий – практически последняя мера, к которой может прибегнуть государственная власть, прежде чем перейти к настоящей чрезвычайщине.

Говорить об отношении общественного мнения к мерам, принятым московской мэрией, глупо и непродуктивно.

Собянин принял решение, альтернативой которому является только полноценный режим ЧС с блокпостами, комендантским часом, вооруженными патрулями на улицах и прочей экзотикой, совершенно незнакомой никому из столичных жителей, за исключением военкоров и беженцев с Донбасса.

Если этот режим однажды вдруг будет введен, можете поверить, никто не будет в этот момент интересоваться общественным мнением. Точнее, такое понятие как общественное мнение просто исчезнет.

Многие из тех, кто вчера приводил в пример решительность и эффективность китайских властей, которые справились с эпидемией и теперь уже занимаются восстановлением национальной экономики, оказались не готовы примерить этот опыт на себя, хотя бы и в очень ограниченном виде.

То, что происходило в Москве на прошлой неделе, напоминало цепную реакцию. К выходным режим добровольной самоизоляции фактически кончился.

Сначала в скверах и на улицах начали появляться редкие смельчаки, для которых долгое сидение дома казалось невыносимым. Потом родители стали выводить на прогулку детей. А вчера на центральные трассы вернулись уже полноценные автомобильные пробки.

После того, как в пятницу полиция задержала двух идиотов, которые нарушили режим самоизоляции даже с диагнозом COVID-19, а один из них со своим коронавирусом умудрился даже полечиться в Институте им. Склифасовского, было уже абсолютно ясно, что таких лечить нужно исключительно с помощью карательной психиатрии.

Для всех остальных, кто вырос на рекламном слогане «Бери от жизни все», немного советского опыта, когда «нельзя» это значит нельзя, а иначе - в камеру, будут необходимым опытом взросления в их затянувшемся детстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772447" frameborder="0"></iframe> Главная площадь Москвы опустела из-за пандемии.

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