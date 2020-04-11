Даже в 90 лет не растеряли чувство юмора и артистизм! Самые лучшие старушки из паблика "Изоизоляция"

Мы продолжаем отслеживать тенденции антихандрической группы "Изоизоляция". В прошлом материале, к примеру, мы говорили о том, что в паблике появилось большое количество работ стебно-ернического характера, в которых мужчины изображают женщин. Несмотря на высокое качество оммажей, подборка встретила неоднозначную оценку со стороны зрителей и кто-то даже осудил ее "за пошлость".

Поспорить с этим трудно. Конечно мы знаем о традиции изображения женщины мужчинами в искусстве: так было в античном театре, где женские роли играли мужчины; так продолжается в пекинской опере, где мужчины исполняют женские партии в пекинской опере. Есть особый шарм в том, как женские песни исполняют мужские коллективы, в качестве примера можно привести знаменитую "Матушку" ансамбля "Ариэль". Однако есть разница между высокими жанрами и переодеванием комизма ради.

К тому же о некотором кризисе группы заговорили уже в начале недели. В паблике стало появляться все больше работ "на грани".

Сегодняшняя подборка вряд ли встретит осуждение у самых ярых ревнителей нравственности. Ведь в ней представлены работы с героинями "третьего возраста", от которых веет оптимизмом и абсолютно здоровым юмором.

1. Помпео Массани "Хорошая новость"

Помпео Массани - официальный портретист Итальянского королевства начала ХХ века, прославился своими работами, запечатлевшими веселых пожилых людей. В работе-повторении автор Юлия Савиных попросила побыть моделями своих родителей и удивительно точно справилась с передачей атмосферы.

В. Максимов "Все в прошлом", 1889. Фото: Татьяна Васильева

2. В. Максимов "Все в прошлом", 1889

Шутливое переиначивание знаменитой картины Максимова получило название "Карантин в настоящем". Как пишет автор работы Татьяна Васильева, "на фотосессию ушел час дружной ржачки", а роль старой барыни досталось ее 89-летней маме, с большим воодушевлением позировавшей с юбкой на голове.

Момент про юбку на голове представляется особенно важным и об этой тенденции мы расскажем в конце.

Ева Бонниер, "Старая бабушка". Фото: Елена Боровская‎

3. Ева Бонниер, "Старая бабушка"

Как бы ни был хорош портрет, выполненный шведской художницей конца 19 века, кажется, это тот самый случай, когда копия оказалась лучше оригинала. Наша бабулечка, 89-летняя Раиса Антоновна, выглядит куда милее и обаятельнее шведской коллеги.

"Свекровь держалась, как Леди, - признается автор оммажа Елена Боровская. - Вытерпела всё достойно. Сказала два слова: " Господи, помилуй".

Жан-Антуан Гудон "Вольтер, сидящий в кресле". Фото: Galina Bleikh

4. Жан-Антуан Гудон "Вольтер, сидящий в кресле"

Эта работа - рекордсмен по количеству лайков, которых уже больше полусотни тысяч. Многие, конечно, узнали знаменитую мраморную фигуру Вольтера из Эрмитажа. Статуя была выполнена в 1781 г. по заказу Екатерины II и считается шедевром французского скульптора Жана-Антуана Гудона.

На фотографии в роли 84-летнего Вольтера выступила 90-летняя женщина. Реквизит - компьютерное кресло и простыня. Фотограф великолепно справилась с постановкой света, ведь отличительная черта скульптурного портрета - эффектные складки одежды философа.

Якоб Йорданс. Семейный концерт. Фрагмент (1638). Фото: Tatiana Priporova‎

5. Якоб Йорданс. Семейный концерт. Фрагмент (1638)

Еще одна великолепная 90-летняя женщина, не растерявшая чувства юмора и артистизма. Обращаем внимание на штаны, надетые на голову модели.

Инге Лоок "Веселые старушки". Фото: Наталия Налетова

6. Инге Лоок "Веселые старушки"

А вот вариации на тему знаменитых открыток финской художницы и садовода Инге Лоок. Инге рисовала огромное количество открыток, но слава пришла к ней в 2003 году, когда художнице было уже за пятьдесят. Инге создала свою знаменитую серию рисунков неунывающих бабушек, получившую известность по всему миру. Наши бабушки-шалуньи ничем не хуже финских оптимисток.

Маковский, "Варят варенье", 1876. Фото: Татьяна Васильева‎

7. Маковский, "Варят варенье", 1876

Чудесная и атмосферная жанровая сцена примечательна еще и тем, что в ней принял участие мужчина. В "Изоизоляции" не так много работ, запечатлевших представителей сильного пола в третьем возрасте. Как пишет автор оммажа Татьяна Васильева, снимок сделан в Сочи, на дачной веранде. Супруг рассматривает помидор вместо вишни, а на голове помещицы - импровизированный чепчик, сделанный из фартука.

Ханс Лассен, "Улыбающаяся кухарка с рыбой". Фото: Галина Ананчина‎

8. Ханс Лассен, "Улыбающаяся кухарка с рыбой"

Работа ценна неожиданным именем мастера. Наверняка кто-то из зрителей открыл для себя впервые немецко-датского портретиста и мастера жанровой сцены Ханса Лассена (1857-1938). Ну а главная ценность оммажа - очаровательная 78-летняя модель в настоящем французском батистовом чепчике 19-го века.

Альберт Самьюэль Анкер. Фото: Настя Башкова‎

9. Альберт Самьюэль Анкер

Вообще-то, швейцарский художник Альберт Анкер (1831-1910) прославился, а первую очередь, детскими портретами. Детей на картинах Анкера можно видеть часто, моделями для них, в основном, послужили собственные сыновья и дочери художника. Но на фрагменте этой картины (к сожалению, неопознанной), мы видим замечательную старушку.

На фотографии модель изучает Малую медицинскую энциклопедию (актуальное нынче чтиво).

Сравнивая зарубежных и наших бабушек не одному мне пришла мысль о том, насколько наши пожилые женщины выглядят симпатичнее и добрее зарубежных.

Адольф Хельцель "Читающая Библию". Фото: Руфина Кирилина

10. Адольф Хельцель "Читающая Библию"

Эту картину мы уже отмечали в числе лучших, но почему бы и не повторить. Модель - 84-летняя пианистка Лидия Ивановна Шабалина, стала героиней уже четырех картин. В том числе - изображала старушек Рембрандта.

В этой работе Лидия Ивановна пошалила. Поставила под ноги весы, взяла в руки не Библию, а книгу Александра Васильева. И, самое главное, в качестве кружевного чепчика, использовала кружевное нижнее белье.

Вообще, использовать нижнее белье в качестве шапочек и надевать на голову предметы гардероба с нижней части туловища: штаны, юбки, фартуки и так далее - стало отличительной чертой "изоизоляционных" переодеваний. При помощи трусов модели имитируют кружевные чепцы пожилых барынь, которых изображают. Это забавное обстоятельство, с одной стороны, можно воспринимать как точную метафору времени по Бахтину: карнавализация и смена телесного низа телесным верхом. Кроме того, это еще и далекий отголосок древних обрядов, заключающихся в обмане болезни.

До сих пор в традициях многих народов России - переименовывать человека, чтобы болезнь обошла стороной, или одевать его иначе, задом наперед, чтобы его "не узнали". Конечно, герои паблика не имели это в виду, но когда мы надеваем штаны на голову, то таким образом мы маскируем лицо и обманываем шипастого негодяя, от которого у нас столько проблем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770486" frameborder="0"></iframe> Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?

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