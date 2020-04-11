Даже в 90 лет не растеряли чувство юмора и артистизм! Самые лучшие старушки из паблика "Изоизоляция"
Мы продолжаем отслеживать тенденции антихандрической группы "Изоизоляция". В прошлом материале, к примеру, мы говорили о том, что в паблике появилось большое количество работ стебно-ернического характера, в которых мужчины изображают женщин. Несмотря на высокое качество оммажей, подборка встретила неоднозначную оценку со стороны зрителей и кто-то даже осудил ее "за пошлость".
Поспорить с этим трудно. Конечно мы знаем о традиции изображения женщины мужчинами в искусстве: так было в античном театре, где женские роли играли мужчины; так продолжается в пекинской опере, где мужчины исполняют женские партии в пекинской опере. Есть особый шарм в том, как женские песни исполняют мужские коллективы, в качестве примера можно привести знаменитую "Матушку" ансамбля "Ариэль". Однако есть разница между высокими жанрами и переодеванием комизма ради.
К тому же о некотором кризисе группы заговорили уже в начале недели. В паблике стало появляться все больше работ "на грани".
Сегодняшняя подборка вряд ли встретит осуждение у самых ярых ревнителей нравственности. Ведь в ней представлены работы с героинями "третьего возраста", от которых веет оптимизмом и абсолютно здоровым юмором.
1. Помпео Массани "Хорошая новость"
Помпео Массани - официальный портретист Итальянского королевства начала ХХ века, прославился своими работами, запечатлевшими веселых пожилых людей. В работе-повторении автор Юлия Савиных попросила побыть моделями своих родителей и удивительно точно справилась с передачей атмосферы.
В. Максимов "Все в прошлом", 1889. Фото: Татьяна Васильева
2. В. Максимов "Все в прошлом", 1889
Шутливое переиначивание знаменитой картины Максимова получило название "Карантин в настоящем". Как пишет автор работы Татьяна Васильева, "на фотосессию ушел час дружной ржачки", а роль старой барыни досталось ее 89-летней маме, с большим воодушевлением позировавшей с юбкой на голове.
Момент про юбку на голове представляется особенно важным и об этой тенденции мы расскажем в конце.
Ева Бонниер, "Старая бабушка". Фото: Елена Боровская
3. Ева Бонниер, "Старая бабушка"
Как бы ни был хорош портрет, выполненный шведской художницей конца 19 века, кажется, это тот самый случай, когда копия оказалась лучше оригинала. Наша бабулечка, 89-летняя Раиса Антоновна, выглядит куда милее и обаятельнее шведской коллеги.
"Свекровь держалась, как Леди, - признается автор оммажа Елена Боровская. - Вытерпела всё достойно. Сказала два слова: " Господи, помилуй".
Жан-Антуан Гудон "Вольтер, сидящий в кресле". Фото: Galina Bleikh
4. Жан-Антуан Гудон "Вольтер, сидящий в кресле"
Эта работа - рекордсмен по количеству лайков, которых уже больше полусотни тысяч. Многие, конечно, узнали знаменитую мраморную фигуру Вольтера из Эрмитажа. Статуя была выполнена в 1781 г. по заказу Екатерины II и считается шедевром французского скульптора Жана-Антуана Гудона.
На фотографии в роли 84-летнего Вольтера выступила 90-летняя женщина. Реквизит - компьютерное кресло и простыня. Фотограф великолепно справилась с постановкой света, ведь отличительная черта скульптурного портрета - эффектные складки одежды философа.
Якоб Йорданс. Семейный концерт. Фрагмент (1638). Фото: Tatiana Priporova
5. Якоб Йорданс. Семейный концерт. Фрагмент (1638)
Еще одна великолепная 90-летняя женщина, не растерявшая чувства юмора и артистизма. Обращаем внимание на штаны, надетые на голову модели.
Инге Лоок "Веселые старушки". Фото: Наталия Налетова
6. Инге Лоок "Веселые старушки"
А вот вариации на тему знаменитых открыток финской художницы и садовода Инге Лоок. Инге рисовала огромное количество открыток, но слава пришла к ней в 2003 году, когда художнице было уже за пятьдесят. Инге создала свою знаменитую серию рисунков неунывающих бабушек, получившую известность по всему миру. Наши бабушки-шалуньи ничем не хуже финских оптимисток.
Маковский, "Варят варенье", 1876. Фото: Татьяна Васильева
7. Маковский, "Варят варенье", 1876
Чудесная и атмосферная жанровая сцена примечательна еще и тем, что в ней принял участие мужчина. В "Изоизоляции" не так много работ, запечатлевших представителей сильного пола в третьем возрасте. Как пишет автор оммажа Татьяна Васильева, снимок сделан в Сочи, на дачной веранде. Супруг рассматривает помидор вместо вишни, а на голове помещицы - импровизированный чепчик, сделанный из фартука.
Ханс Лассен, "Улыбающаяся кухарка с рыбой". Фото: Галина Ананчина
8. Ханс Лассен, "Улыбающаяся кухарка с рыбой"
Работа ценна неожиданным именем мастера. Наверняка кто-то из зрителей открыл для себя впервые немецко-датского портретиста и мастера жанровой сцены Ханса Лассена (1857-1938). Ну а главная ценность оммажа - очаровательная 78-летняя модель в настоящем французском батистовом чепчике 19-го века.
Альберт Самьюэль Анкер. Фото: Настя Башкова
9. Альберт Самьюэль Анкер
Вообще-то, швейцарский художник Альберт Анкер (1831-1910) прославился, а первую очередь, детскими портретами. Детей на картинах Анкера можно видеть часто, моделями для них, в основном, послужили собственные сыновья и дочери художника. Но на фрагменте этой картины (к сожалению, неопознанной), мы видим замечательную старушку.
На фотографии модель изучает Малую медицинскую энциклопедию (актуальное нынче чтиво).
Сравнивая зарубежных и наших бабушек не одному мне пришла мысль о том, насколько наши пожилые женщины выглядят симпатичнее и добрее зарубежных.
Адольф Хельцель "Читающая Библию". Фото: Руфина Кирилина
10. Адольф Хельцель "Читающая Библию"
Эту картину мы уже отмечали в числе лучших, но почему бы и не повторить. Модель - 84-летняя пианистка Лидия Ивановна Шабалина, стала героиней уже четырех картин. В том числе - изображала старушек Рембрандта.
В этой работе Лидия Ивановна пошалила. Поставила под ноги весы, взяла в руки не Библию, а книгу Александра Васильева. И, самое главное, в качестве кружевного чепчика, использовала кружевное нижнее белье.
Вообще, использовать нижнее белье в качестве шапочек и надевать на голову предметы гардероба с нижней части туловища: штаны, юбки, фартуки и так далее - стало отличительной чертой "изоизоляционных" переодеваний. При помощи трусов модели имитируют кружевные чепцы пожилых барынь, которых изображают. Это забавное обстоятельство, с одной стороны, можно воспринимать как точную метафору времени по Бахтину: карнавализация и смена телесного низа телесным верхом. Кроме того, это еще и далекий отголосок древних обрядов, заключающихся в обмане болезни.
До сих пор в традициях многих народов России - переименовывать человека, чтобы болезнь обошла стороной, или одевать его иначе, задом наперед, чтобы его "не узнали". Конечно, герои паблика не имели это в виду, но когда мы надеваем штаны на голову, то таким образом мы маскируем лицо и обманываем шипастого негодяя, от которого у нас столько проблем.
Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?
КСТАТИ
Изоизоляция: "Комсомолка" и Вася Ложкин объявляют конкурс на лучшие работы
Известный российский художник и блогер Вася Ложкин и «Комсомольская правда» решили помочь креативным жителям страны раскрыть себя и приобщиться к флешмобу "Изоизоляция" (подробности)
В ТЕМУ
Мужчины в роли женщин: десять лучших работ паблика "Изоизоляция"
"КП" выбрала самые интересные работы антихандрической группы (подробности)
Шедевры из гречки и туалетной бумаги: пятнадцать лучших работ из паблика "Изоизоляция"
В дни пандемии граждане креативят, воссоздавая из подручных средств шедевры великих мастеров (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»