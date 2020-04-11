Фейки о коронавирусе: Наркотики из крови младенцев, вакцина для убийства и чипизация населения во время забора анализов

Весной и итак наступают традиционные обострения психических процессов. А тут еще всемирная эпидемия наложилась, да карантин, так похожий на домашний арест. Общая ситуация, безусловно крайне стрессовая, поэтому не удивительно, что зацвели пышным цветом всевозможные теории заговоров.

«Конспирологические версии привлекают людей, потому что дают какую-то видимость контроля над ситуацией» - объясняет биофизик, доктор физико-математических наук Семен Есилевский.

«Теория заговора сама мутирует, как вирус, - вторит ему Михаил Гельфанд, профессор, доктор биологических наук. - Какие-то теории отсеиваются сами по себе, но крайне важно, чтобы иммунная система – то есть наука – справилась с вирусом конспирологии. Если справится – организм выздоровел. Если наука не справилась с новой теорией заговора, будет как в Британии, где жгут вышки сети 5G, потому что они якобы распространяют коронавирус. Иммунитет науки не сработал – и вот реальный вред организму».

И правда, в Англии на днях начались массовые погромы вышек сотовой связи 5G, так как по интернету гуляет убедительный ужастик. Всего за несколько дней поджоги произошли в Ливерпуле, Бирмингеме и в графстве Мерисайд. Сервис YouTube уже сообщил, что начнет подавлять «пограничный контент», то есть фактически вводить цензуру по всем видео, где рассказывается о теориях заговоров. Это, конечно, обязательно спровоцирует появление новых фантазий. Но пока оценим свежие фейки.

«Звезды Голливуда и наркотики из крови детей»

Все началось с того, что певица Мадонна на карантине в инстаграме перепела свой хит, в котором была шутка, что она готова убить за пасту: намек на пустые полки магазинов и закрытые рестораны.

madonna Мадонна на карантине в инстаграме перепела свой хит, в котором была шутка, что она готова убить за пасту

Диванные эксперты сообщили, что на каком-то тайном языке слово "паста" обозначает убийство ребенка. И дальше действие понеслось по законам остросюжетного жанра. Выяснилось, что якобы скандальный голивудский продюсер Харви Вайнштейн пошел на сделку со следствием и выдал имена всех мировых педофилов. И что эпидемия коронавируса - это прикрытие спецоперации по ликвидации этой сети. Всех педофилов, оказывается, финансист Джеффри Эпштейн вывозил и развлекал на каком-то тайном острове, извращенцам туда привозили детей сначала на потеху, а затем их убивали, чтобы произвести из их крови наркотик «адренохром», действующий так же как эликсир красоты и бессмертия.

А теперь следите за руками, как шла эта спецоперация. Вроде как в китайском Ухане был разработан синтетический адренохром, который был заражен коронавирусом. И если кто-то заражался, это означало, что он состоит в цепочке потребителей этого наркотика. И якобы так отслеживаются все, кто бывали на том тайном острове.

В общем, карантин - это прикрытие для самой масштабной и тайной операции разведки США. При чем тут тогда погибшие старики, врачи, и вообще случайно мимо проходившие люди по всему миру, которые заразились коронавирусом в тяжелой форме, непонятно.

Зато будет героически арестовано 158 тысяч человек, и все плохие люди исчезнут - телезвезды, политики, бизнесмены и прочие, кого верящие в эту теорию сочтут злодеями.

Уже составлен их список, неполный, конечно. Вот ознакомьтесь: Алек Болдуин, Андерсон Купер, Барак Обама, Бен Аффлек, Бейонсе, Билл Клинтон, Билл Мюррей, Чарли Шин, Кортни Лав, Дэми Мур, Гислейн Максвелл, Гвен Стефани, Джеймс Франко, Джеймс Ганн, Джим Керри, Джон Кьюсак, Джон Ледженд, Кэти Перри, Кевин Спейси, Линн Форестер Де Ротшильд, Мадонна Чиконе, Мэрил Стрип, Наоми Кэмпбелл, Опра Уинфри, Фаррел Уильямс, Квентин Тарантино, Роберт Дауни Младший, Сет Грин, Джей Зи, Леди Гага, Стивен Спилберг, Стивен Тайлер, Том Хэнкс, Уилл Смит, Уилл Феррел, Вуди Аллен...

Якобы они все должны быть следующими, кто заразится вирусом. Каждый день эта теория обрастает новыми домыслами, несмотря на многочисленные несуразности и противоречия.

Первая и главная нестыковка, конечно, что адренохром - это продукт окисления адреналина, не обладающий никакими наркотическими свойствами, о чем известно ещё с середины прошлого века.

Само название «адренохром», однако, с тех пор успело уйти в массовую культуру.

В книге «Заводной апельсин» описывается наркотический напиток с «адренохромом». Группа The Sisters of Mercy в 1982 году выпустила песню под названием Adrenochrome. А в фильме «Страх и отвращение в Лас-Вегасе» он называется самым сильным наркотиком, по сравнению с которым «мескалин - имбирное пиво»...

«Билл Гейтс убивает своими вакцинами»

Эта страшилка родилась еще в 2010 году и бродила тогда только в среде антипрививочников, но в связи с пандемией обрела новое, мощное дыхание.

На конференции TED в 2010 году Гейтс выступал по поводу проблем глобального потепления. И там он сказал очень неоднозначную фразу: «Вот формула, из чего складывается углекислый газ, его выбросы (на экране возникает формула). Это – люди, это – услуги, которыми пользуются люди, это – энергия, которая тратится на эти услуги, это – объем углекислого газа, который выбрасывается. Как мы можем эти цифры уменьшить? Проще всего, конечно, убрать людей. У нас 6,8 миллиардов людей. Цифра стремится к 9 миллиардам. Если мы очень постараемся и поработаем над вакцинами, над здравоохранением, над службами репродуктивного здоровья, то мы сократим цифру на 10-15%...».

Вырванный из контекста, этот текст звучит буквально людоедски, этакая открытая декларация программы по сокращению населения планеты во имя экологии. А если наложить на это суммы, которые Гейтс инвестирует в производство вакцин и здравоохранение стран «третьего мира», получается и вовсе страшная картина - под видом помощи этим странам Гейтс убивает их детей.

Что он на самом деле имел в виду, Билл пояснил в интервью журналу «Форбс». По словам Гейтса, вместо того, чтобы поощрять в бедных странах высокую рождаемость, при которой большинство новорожденных из-за катастрофических условий умирают во младенчестве, он направил свои миллиарды на спасение уже рожденных детей, создавая вакцины от болезней. Это избавило многие семьи от необходимости обзаводиться 7-8 детьми, так сказать, «про запас».

Что реально движет Биллом Гейтсом, мы конечно, не знаем. Но что-то не тянет он на эко-Гитлера.

«Нас чипируют во время анализа на вирус»

Самая свежая страшилка появилась сразу после объявления в новостях, что «в России разработали чипы для выявления коронавируса за 15-20 минут». Об этом сообщила на днях глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. «Мы разработали чипы, которые будем на этой неделе уже демонстрировать на нашем производстве в Одинцово», - сказала она. И совсем не подумала о том, что термин «чип» имеет определенную негативную коннотацию у сторонников теорий заговоров.

Они сразу вообразили, что это некий жидкий и невидимый чип, который будут встраивать в организм пациента во время забора анализа на вирус. И - все, после анализа человек станет чипирован, им можно будет управлять как роботом, запускать любые болезни в его организме по нажатию кнопки и всячески на него воздействовать. Так мир превратится в концлагерь, а карантин - это репетиция.

Надо бы, конечно, пояснить, что ДНК-микрочип - это название технологии, используемой в молекулярной биологии и медицине. Он представляет собой множество небольших одноцепочечных молекул, которые ковалентно пришиты к твёрдому основанию. ДНК-микрочипы давным-давно используются для определения ДНК или РНК при экспресс-анализах.

Одно хорошо в теориях заговоров - они заставляют действительно знающих врачей и ученых выступать в СМИ и объяснять максимально доступным языком сложные научные вещи. И из-за этого в целом мы становимся многократно умнее.

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